Universiadi 2019 Napoli | cerimonia di apertura Inaugurazione | diretta streaming Rai

Universiadi Napoli 2019 - oggi la cerimonia d’apertura (mercoledì 3 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : oggi mercoledì 3 luglio ci sarà la cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019. Un grande spettacolo allo stadio San Paolo per una manifestazione che metterà in vetrina tantissimi giovani, che possono rappresentare futuri campioni dello sport mondiale. 128 paesi per oltre 8000 atleti presenti. La trentesima Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Pozzuoli. Sei gli azzurri protagonisti : Saranno sei gli azzurri in gara alle Universiadi estive per quanto riguarda il Tennistavolo, le cui gare saranno disputate a Pozzuoli: sette i titoli in palio, due a squadre, due in singolari, due nei doppi di genere ed il doppio misto. Le competizioni scatteranno il 4 e si esauriranno l’11. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: Uomini Maurizio Massarelli (Tennistavolo Ennio Cristofaro) Alessandro Di Marino ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : subito bene Ungheria - Canada - Russia ed Australia. Riposo per l’Italia : Prima giornata di sfide anche per la Pallanuoto femminile alle Universiadi: turno di Riposo per l’Italia, mentre nei primi incontri del torneo si registrano i successi di Ungheria e Canada nel Girone A e di Russia ed Australia nel Girone B, quello delle azzurre. Domani sarà in acqua soltanto il primo dei due raggruppamenti, per cui l’esordio dell’Italia avverrà soltanto giovedì. RISULTATI Girone A Ungheria-Francia ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : ok all’esordio Italia - Russia - USA e Croazia : Prime gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: dieci le squadre divise in due gironi da cinque. Ottimo start per Russia ed USA nel Girone A e per Croazia ed Italia nel Girone B. Domani in acqua soltanto il primo dei due gironi, con la Francia finalmente all’opera dopo il riposo odierno. RISULTATI Girone A Russia-Gran Bretagna 25-1 USA-Corea del Sud 30-3 Riposa: Francia Girone B Croazia-Australia 17-9 Italia-Giappone ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : esordio vincente per Corea del Nord - Irlanda - Russia e Giappone. Italia battuta : Anche per quanto riguarda il Calcio femminile alle Universiadi di Napoli va in soffitta la prima giornata di incontri: stessa formula del torneo maschile, quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne vittorie per Corea del Nord, Irlanda, Giappone e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Nord-Canada ...

Calcio - Universiadi 2019 : successi per Corea del Sud - Italia - Francia e Russia : Va in archivio la prima giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi di Napoli: quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Corea del Sud, Italia, Francia e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Sud-Uruguay 2-1 Riposa: Irlanda Girone B Italia-Messico 2-0 Riposa: ...

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Messico 2-0. Nella ripresa decidono Ungaro e Serena : Inizia bene il cammino dell’Italia del Calcio alle Universiadi: gli azzurri, Nella prima giornata del Girone B battono per 2-0 il Messico, grazie alle reti Nella ripresa di Ungaro al 55′ e di Serena, su punizione, al 93′. Buona nel complesso la prova della selezione italiana, che esce alla distanza. Nel primo tempo ci prova subito al 3′ Zonta per l’Italia, risposta centroamericana con Escobedo al minuto 11. Al ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia e il programma di gara : Le Universiadi 2019 di Napoli sono pronte a decollare. La Cerimonia d’apertura allo Stadio San Paolo sarà il passo d’avvio di una kermesse che dovrà vedere l’Italia protagonista sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello sportivo. Le varie selezioni tricolori infatti cercheranno di raccogliere il massimo dei risultati disponibili in tutte le discipline in programma, cosa che vuole fare anche la squadra di Tiro a volo ...

Tiro a segno - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Napoli : Il sipario è quasi pronto per essere calato: le Universiadi di Napoli 2019 sono ufficialmente pronte a partire con la Cerimonia d’Apertura in programma allo Stadio San Paolo domani sera. La pattuglia azzurra è desiderosa a farsi onore in tutte le discipline in programma, comprese quelle che riguarderanno gli shooting sports come Tiro a segno e Tiro a volo. Proprio nella prima, l’Italia è pronta schierare una formazione di assoluto ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Auber e Pallotta volano in finale dopo la prima giornata : Va in archivio la prima giornata di gare riservate ai Tuffi della XXX Universiade di Napoli. Nella gara dal metro maschile, dopo che nelle eliminatorie Andrea Cosoli e Francesco Porco non sono andati oltre il diciassettesimo e sedicesimo punteggio, è rimasto solo Gabriele Auber, ottavo in mattinata. Ebbene, il nostro portacolori ha ottenuto un ottimo riscontro, facendo meglio di tutti in una delle due semifinali a cui ha preso parte (341.95), ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...