Un abito fucsia per l’estate Come le star

La prima – e oggettivamente la più indimenticabile, leggendaria e inimitabile, nonostante gli svariati tentativi – fu Marilyn Monroe, che avvolta in un sinuosorosa shocking con vistosissimo fiocco sul lato B zompettava inneggiando a quanto i diamanti siano i migliori amici delle donne. Correva l'anno 1953 e il film era Gli uomini preferiscono le bionde. Marilyn Monroe in Gentlemen Prefer Blondes, di Howard Hawks. Foto Getty. Da allora, quella precisa tonalità di rosa acceso e squillante – shockante, appunto,lo definì Elsa Schiaparelli, che della ...

