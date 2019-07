Spoiler Don Matteo 12 | potrebbe ritornare il capitano Tommasi | alias Simone Montedoro

Bitter Sweet Spoiler : la donna di Hakan scoprirà di aspettare un bambino : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca di Canale 5 “Bitter Sweet- ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dall’8 al 12 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la rabbia di Nazli nei confronti di Ausuman dopo aver scoperto l’esito della questione riguardante l’affidamento del piccolo Bulut. Nazli e Ferit poi finiranno per passare una ...

Beautiful - Spoiler americani : Sally spera di ottenere il perdono di Wyatt : Gli spoiler americani della soap opera 'Beautiful' rivelano che ci saranno degli ulteriori colpi di scena nel rapporto tra Wyatt e Sally. Nelle puntate italiane la relazione è ancora in corso, ma in America tra i due è finita per il fatto che il giovane si è sentito tradito dal comportamento della donna. La stilista sarebbe stata incolpata di non aver raccontato la verità in merito all'intenzione di Thomas di riconquistare l'amore di Hope. Sally ...

Una Vita - Spoiler : Diego e Blanca credono che Samuel abbia ucciso Jaime : Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Una Vita”. Diego Alday finalmente scoprirà la verità sull’assenza del padre Jaime da Acacias 38. Il cognato di Blanca Dicenta dopo essersi recato in una casa con la speranza di ritrovare suo figlio Moises, non farà fatica ad accorgersi della presenza di una spoglia di un uomo, che si rivelerà essere quella del suo genitore. Il maggiore degli Alday grazie al ritrovamento ...

Spoiler Il segreto : Don Anselmo ammette di essere a conoscenza della morte dei Molero : Proseguono gli appuntamenti con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che mette lo spettatore di fronte a nuovi misteri. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, si infittirà il mistero intorno alla morte di Eustaquio e Lamberto Molero. Tale questione coinciderà con l'improvvisa sparizione di Julieta nel momento in cui si avvicina il matrimonio con Saul. Tra le persone a conoscenza della scomparsa dei ...

Il Segreto Spoiler al 28 giugno : Prudencio pedina Julieta - Fernando chiede perdono a Maria : Le vicende de Il Segreto tornano ancora una volta ad emozionare i fan italiani. Negli episodi trasmessi dal 24 al 28 giugno Elsa rivelerà a Consuelo di voler abbandonare Puente Viejo mentre Fernando chiederà scusa a Maria per i suoi errori commessi in passato. Infine Prudencio starà alle calcagna di Julieta. Il Segreto: Esperanza e Beltran intrappolati in una grotta Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sugli episodi in onda da lunedì 24 a ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Donna Francisca chiede a Lola di uccidere Prudencio : Nelle puntate spagnole de Il Segreto appena andate in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra Prudencio e Lola. Peccato che quest'ultima si riveli una complice di Donna Francisca. Il Segreto: Prudencio e Lola fanno l'amore Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda a giugno in Spagna, rivelano che Matias incoraggerà Prudencio a fare una dichiarazione d'amore a Lola ma ...

Una Vita - Spoiler all'8 giugno : Blanca e Diego decidono di stare insieme : La famosa telenovela Una Vita continua ad appassionare i suoi fedeli telespettatori. I nuovi spoiler sono ricchi di sorprese; nelle puntate che andranno in onda dal 3 all'8 giugno, Samuel vorrà costituirsi per il crimine commesso nei confronti di suo padre Jaime Alday, ma Ursula convincerà l'uomo a cambiare idea. Frattanto Blanca e Diego decideranno di stare insieme. La donna confiderà a Diego tutti gli abusi subiti dal marito. Diego deciderà di ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Donna Francisca colpevole della morte di Adela : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i fan della telenovela. Nelle puntate spagnole in programma dal 3 al 7 giugno in Spagna, Donna Francisca deciderà di vendicarsi di Severo e Carmelo. La Donna ordinerà a Mauricio di manomettere l'auto con a bordo Irene e Adela. Il Segreto: la confessione di Severo Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna, segnalano che ...

Il Segreto Spoiler : Carmelo e Don Berengario vendicano l'abuso di Julieta : La telenovela di origini spagnole “Il Segreto” continua ad essere ricca di colpi di scena sorprendenti. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia le prossime settimane, annunciano che Julieta Uriarte (Claudia Galan) si troverà in una bruttissima situazione dopo aver coronato finalmente il suo sogno d’amore con Saul Ortega (Ruben Bernal). La nipote di Consuelo verrà oltraggiata da Eustaquio e Lamberto Molero, mentre sarà ...

Spoiler Uomini e Donne Over : Mauro e Lisa si sposano - commozione in studio : Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tra discussioni accesissime, battibecchi, i ritorni e gli addii, una coppia in particolare ha fatto emozionare tutti i presenti. Due ex concorrenti del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati in studio per fare un annuncio importantissimo. I protagonisti della vicenda sono Mauro e Lisa. I due, un po' di tempo fa, hanno deciso di ...

Uomini e Donne - Spoiler trono Andrea : Natalia sarebbe scappata dalla villa : Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel corso di questo week-end, la maggior parte dei tronisti di Uomini e Donne hanno registrato le famose esterne in villa. Tra questi, sicuramente Andrea Zelletta. Il ragazzo, infatti, secondo quanto rivelato da Raffaella Mennoia, sarebbe il più prossimo alla scelta. Proprio nel corso della giornata di ieri, il ragazzo si è mostrato attraverso le Instagram Stories della caporedattrice, ...

Spoiler Uomini e Donne - le scelte : cambio di programma - si registra il 29 - 30 e 31 maggio : Il mese di maggio è molto importante per i concorrenti di Uomini e Donne, specie per quanto riguarda il trono classico. Giunti a questo particolare momento dell'anno, infatti, la stagione si appresta a chiudere i battenti e i tronisti a fare le loro scelte. Andrea Zalletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, molto presto, dovranno dire quale persona hanno intenzione di conoscere meglio al di fuori. Per quanto riguarda le anticipazioni di questo ...

Spoiler U&D : Natalia Paragoni furiosa con Andrea - avrebbe abbandonato la villa : Il dating di Uomini e Donne è arrivato all'atto finale. I tre partecipanti in carica sul Trono Classico tra meno di una settimana effettueranno la loro scelta finale. Negli ultimi giorni la conoscenza tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra essersi un po' complicata, a causa delle numerose incomprensioni tra i due. Secondo quanto si apprende dalle prime anticipazioni, lo scorso sabato il bel tarantino avrebbe effettuato la doppia esterna ...

U&D - Spoiler puntata del 20 maggio : Armando abbandona dopo la lite furiosa con Barbara : Oggi, 20 maggio, torna su Canale 5 a partire dalle 14:45 un nuovo appuntamento con Uomini e donne dedicato, come ogni inizio settimana, al trono over. Nello studio di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate sui profili ufficiali del programma, assisteremo ad una violenta lite tra Barbara e Armando che si concluderà con l'abbandono del programma da parte del cavaliere napoletano. Da quanto si apprende inoltre, ad inizio puntata vi ...