Renault Captur - A tu per tu con la nuova generazione

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Come accaduto all'ultima Peugeot 2008, anche ladiallarga gli orizzonti. Arrivando a stuzzicare gli appetiti di chi si lascia volentieri sedurre da una Suv di segmento più C che B. Forte di un successo planetario dal 2013 ad oggi ha venduto ben 1,2 milioni di pezzi in tutto il globo questasi fa decisamente più matura. L'ho vista e toccata in anteprima a Parigi, prima del debutto in concessionaria previsto per l'inizio del 2020. Più centimetri, per tutti. Costruita sulla piattaforma Cmf-B, lasi è ingrandita, in tutti i sensi. Sono 11 i centimetri aggiuntivi in lunghezza (4,23 metri il dato totale) mentre il passo ha guadagnato tre centimetri (2,63 metri) e gli sbalzi anteriore e posteriore sono cresciuti, rispettivamente, di uno e sei centimetri. Proporzioni che, insieme alla larghezza aumentata di due ...

