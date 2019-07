MotoGp – Dovizioso pessimista in vista del Sachsenring | “la pista non ci favorisce

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Andreaguarda al Gp di Germania con una nota di pessimismo: ilè un circuito che non sorride alle Ducati mentreMarquez e i principali avversari Dopo il quarto posto raccolto nel Gp di Assen, Andreasi prepara ad un’altra gara non proprio favorevole alla sua Ducati. Il Gp di Germania, storicamente, non è unache sorride alle rosse ma addirittura rischia di favorire ulteriormente Marquez e gli altri avversari in sella a Yamaha e Suzuki.pensa alla gara delcon una punta di pessimismo: “la configurazione del tracciato nonparticolarmente la nostra moto ma le gomme giocano spesso un ruolo chiave nell’esito della gara. Non mi aspetto sia facile battere i nostri avversari, e non solo Márquez, perché probabilmente anche le Yamaha e le Suzuki saranno competitive su un tracciato che gira in ...

