Perché l'Europa potrebbe rinviare la procedura d'infrazione all'Italia : Ue-Italia: verso rinvio procedura d'infrazione Londra, 24 giu 08:40 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea rimanderà l'apertura della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. In tal modo, il governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) avrà modo di guadagnare tem

La funzione Filtra Chiamata potrebbe arrivare presto in Europa, come fanno pensare alcuni indizi, anche se le normative potrebbero rallentare le operazioni.

Sbarcano finalmente in Europa le Xiaomi Mi TV in versione 4S e 4A da 32, 43 e 55 pollici. E nel frattempo si vocifera di un possibile arrivo, quello di Redmi 7A che potrebbe approdare sul mercato europeo a un prezzo super.

Carles Puigdemont è stato eletto Europarlamentare - ma potrebbe non bastare : Per essere nominato ufficialmente al Parlamento Europeo dovrebbe tornare in Spagna, ma se tornasse in Spagna verrebbe arrestato

L'Orient Express originale potrebbe presto tornare sui binari d'Europa : Era il 1977. Dopo quasi un secolo di onorato servizio, l'ultimo Orient Express originale attraversava l'Europa per la sua tratta conclusiva, che lo avrebbe portato ancora una volta a collegare Parigi e Istanbul. Ora, però, dopo una pensione durata una manciata di decenni e sette anni di lavori di restauro, quel treno reso leggendario dalla penna di Agatha Christie potrebbe davvero tornare sui binari. Magari facendo tappa anche in Italia. La ...

Al largo della costa del Portogallo - la crosta terrestre potrebbe separarsi in due strati : questa frattura avvicinerebbe l’Europa al Nord America : Nel 1969, un grande terremoto al largo della costa del Portogallo ha provocato uno tsunami che ha ucciso oltre una dozzina di persone. Circa 200 anni prima, un terremoto ancora più grande aveva colpito la stessa area, provocando la morte di circa 100.000 persone e distruggendo la città di Lisbona. Due terremoti nello stesso punto in un arco di tempo di circa 200 anni non sono causa di allarme, ma quello che ha lasciato perplessi i sismologi ...

Europa League - Mkhitaryan potrebbe saltare la finale di Europa League a Baku per questioni politiche : Europa League, Mkhitaryan potrebbe saltare la finalissima per il solo motivo d’essere armeno: la situazione Europa League, il centrocampista dell’Arsenal Mkhitaryan potrebbe non esserci nell’ultimo atto della competizione in quel di Baku. Il motivo? Nulla a che vedere con infortuni o squalifiche, il calciatore potrebbe essere costretto a non volare in Azerbaigian solo perchè di nazionalità armena. Per usare un eufemismo i ...

Il nuovo flagship Redmi potrebbe essere lanciato il 13 maggio in Cina e ZTE Axon 10 Pro 5G entro la prima metà del 2019 in Europa : Sembra che lo smartphone di punta di Redmi con SoC Qualcomm Snapdragon 855 sia finalmente pronto per il debutto. Secondo il resoconto pubblicato su Weibo da Tang Mu, General Manager di Xiaomi Smart Hardware Division, la società potrebbe lanciare il flagship Redmi con un evento di lancio il 13 maggio in Cina. Nuovi dettagli confermati da ZTE indicano che Axon 10 Pro 5G sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019, probabilmente in ...