Incendio mortale su sottomarino russo | i dettagli sono coperti da segreto di Stato

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il Cremlino ha annunciato che non renderà pubblici idell’che ha ucciso 14 membri dell’equipaggio di un sommergibile: “Questa informazione non può essere resa pubblica completamente“, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, “appartiene alla categoria dei segreti di“. Secondo quanto riferito, si trattava di undi ricerca militare di stanza nel Mare del Nord: l’esercito ha fornito pochissimisull’incidente nel misterioso sommergibile destinato allo studio degli ambienti marini e del fondale degli oceani. Il nome e il tipo delnonstati forniti, ma i media russi hanno sostenuto che si tratta di un natanteprogettato per la ricerca e le operazioni speciali a grandi profondità, noto come AS-12. L'articolosu: i...

