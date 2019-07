Giro del mondo in musica a Legnano il 6 luglio

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Lupo/Nicolai : che carattere! Sono primi nel Girone : Primo posto nel girone conquistato da Paolo Nicolai e Daniele Lupo al termine di una battaglia con i brasiliani Andre/George, battuti dagli azzurri 2-1 dopo quasi un’ora di gara nella sfida che decideva il primo posto della Pool H. Una vittoria sofferta ma che dà grande fiducia alla coppia italiana in vista della fase ad eliminazione diretta di un torneo che finora ha riservato non poche sorprese nella sua prima parte. Lupo/Nicolai hanno ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : le avversarie del Girone dell’Italia ai raggi X. La padrona di casa Spagna fa paura : Siamo ormai in prossimità del via dell’edizione 2019 dei Mondiali di Hockey su pista, che metteranno di fronte le migliori formazioni del pianeta, con l’Italia che si presenterà ai nastri di partenza con legittime ambizioni di medaglia, ma con un girone non troppo agevole. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le avversarie degli azzurri nel gruppo A. ANGOLA: gli africani segneranno il debutto della Selezione del Bel ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019 (3 luglio). Menegatti/Orsi Toth a caccia degli ottavi! Lupo/Nicolai per il primo posto nel Girone : Si preannuncia una lunga giornata per i colori italiani, la sesta ai Mondiali di Beach volley di Amburgo. Inizia la fase ad eliminazione diretta femminile e, in prima battuta, è andata piuttosto bene nel sorteggio a Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che alle 16 affronteranno per i sedicesimi di finale la coppia argentina Gallay/Pereyra che ha chiuso al terzo posto il suo girone, passando attraverso la sfida dei lucky losers contro le ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019 (2 luglio). Gli ultimi verdetti dei Gironi femminili nella giornata senza azzurri : Ieri sono arrivati i primi verdetti, con le prime coppie eliminate dai tornei maschile e femminile e oggi si concluderanno le sfide dei gironi femminili al Campionato del Mondo di Amburgo. Non ci sono italiani in campo perchè tre delle quattro coppie azzurre al via della rassegna iridata hanno esaurito le sfide della prima fase, mentre la quarta, Lupo/Nicolai, si giocherà domani mattina la prima posizione del girone contro i brasiliani ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. È grande Italia! Menegatti/Orsi Toth prime nel Girone - Ranghieri/Caminati avanti : È grande Italia ad Amburgo. Il primo obiettivo dell’ItalBeach al Mondiale tedesco è centrato e non è un obiettivo da poco: portare tutte le coppie al secondo turno, con una riserva, che riguarda Ranghieri e Caminati che, nonostante la netta vittoria sui giapponesi Gottsu/Ageba, potrebbero dover passare dal turno intermedio dei lucky losers (gli otto peggiori terzi classificati dei gironi che si scontreranno fra loro per gli ultimi quattro posti ...

Uomini e donne - Rocco Fredella fidanzato con Doriana : la prova - ha sempre preso in Giro Gemma Galgani : Come si vede in un ghiotto servizio fotografico sul settimanale DiPiù, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e donne ha ritrovato la serenità. Rocco - si legge su Gossip e Tv, avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di es

Serie A - inizia la stagione dei 90 anni del Girone unico : Parte oggi la Serie A TIM 2019/2020, stagione in cui saranno festeggiati i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Per celebrare l’anniversario su tutte le maglie da gioco sarà apposto sulla manica un patch celebrativo con il nuovo logo della competizione e l’indicazione del periodo 1929-2019. Il primo Torneo con il format attuale prese il via il 6 ottobre del 1929, si concluse il 13 luglio 1930 e fu vinto ...

F1 - GP Austria 2019 : l’ennesima decisione poco coerente della FIA. Si rischia di prendere in Giro gli appassionati e la Ferrari : Partiamo da un presupposto: per la bellezza di questo sport l’episodio tra Charles Leclerc e Max Verstappen in Austria non è da punire. Le corse sono anche questo ed è stupendo godere di confronti all’ultimo sangue come è avvenuto in passato. Fatta questa premessa, c’è comunque un regolamento sportivo, le stesse norme che hanno punito Sebastian Vettel in Canada, le stesse che hanno punito Daniel Ricciardo in Francia e le stesse ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashley non trema nell’ultimo Giro e si aggiudica la prima edizione del Rocket Mortgage Classic : Si conclude con il sorprendente successo dello statunitense Nate Lashley il quarto ed ultimo giro del Rocket Mortgage Classic 2019, prima edizione del torneo andato in scena sul percorso del Golf Club di Detroit, in Michigan (Stati Uniti). Il 36enne originario del Nebraska e cresciuto alla University of Arizona ha completato un vero e proprio capolavoro guidando la classifica generale sin dal termine del primo giro e firmando la prima vittoria ...

Giro Rosa 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date delle dieci tappe : Manca sempre meno alla partenza del Giro Rosa 2019, la corsa a tappe più impegnativa e prestigiosa del calendario ciclistico internazionale al femminile. Il programma prevede un totale di dieci frazioni, da venerdì 5 luglio a domenica 14 luglio, tra le quali anche due cronometro (la prima a squadre e la seconda individuale). Il tracciato misurerà complessivamente 920.4 km e attraverserà Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il ...

Il Giro del mondo in 80 giorni? È in treno - ed è sensazionale : The Canadian: Vancouver a TorontoReunification Express: da Hanoi a Ho Chi Minh CityTransiberiana: Mosca - PechinoEastern and Oriental Express: Bangkok a SingaporeOrient Express: Londra - IstanbulRovos Rail: da Città del Capo al CairoThe Ghan: da Darwin ad AdelaideQual è il più mezzo di trasporto più bello del mondo? Quello che permette di guardare fuori dal finestrino, far fluire i pensieri in libertà e abbandonarsi alla meraviglia quando un ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...