Genova | guasto ai condizionatori | stop agli interventi chirurgici per 3 ore

(Di mercoledì 3 luglio 2019) A, a causa di unai, in 4 sale chirurgiche dell’Ospedale San Martino glisono stati rinviati di 3 ore, tra le 7 alle 10 di questa mattina: lo ha reso noto la direzione sanitaria. Ilsi è registrato nel blocco dell’area chirurgica del secondo piano nel lato ponente del Monoblocco. Disagi anche nel blocco operatorio di levante dove un tasso elevato di umidità ha rallentato l’attività chirurgica. L'articoloaiper 3 ore Meteo Web.

