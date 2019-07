CorSera – Svolta Napoli | tra i club più attivi sul mercato E il Real apre allo sconto

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L' edizione odierna de Il Corriere della Sera' elogia il Napoli per il calciomercato e aggiunge nuovi dettagli sulla trattativa per James Rodriguez. Di seguito uno stralcio dell'articolo a firma di Monica Scozzafava. Come riporta il quotidiano: "Si è seduto al tavolo del Napoli con Mino Raiola e Jorge Mendes con disinvoltura, tratta giocatori a cifre con molti zeri e sancisce il principio che stare sull'otto volante si può e si deve, per raggiungere il paradiso del calcio: Manolas (già acquistato), James Rodriguez (a un passo) e Lozano sono diventati sogni possibili ...

