Blitz contro la ' ndrangheta a Roma | maxi-sequestro di beni

Palermo - Blitz contro il clan Brancaccio : 25 arresti. “Affari con droga - estorsioni - azzardo e case di riposo” : Associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri. Dovranno rispondere, a vario titolo, di queste accuse le 25 persone arrestate a Palermo nell’ambito dell’operazione “Maredolce 2” e accusate di far parte del mandamento mafioso di Brancaccio. Le ...

Sea Watch tenta Blitz : bloccata. Parlamentari a bordo - scontro Salvini-Olanda : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Mafia : Blitz contro fiancheggiatori di Messina Denaro - 19 indagati : La Polizia di Stato di Trapani sta eseguendo una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di Mazara finalizzate a colpire la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro e a raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura. Impegnati nell'operazione 130 uomini del Servizio centrale operativo di Roma e delle Squadre Mobili di Palermo e di Trapani coordinati dalla Direzione distrettuale ...

Napoli - Blitz contro la camorra : scacco all'alleanza di Secondigliano - 126 arresti : Quella scattata questa mattina all'alba in provincia di Napoli, e in diverse zone d'Italia, è un'operazione di polizia tra le più grosse mai effettuate sul territorio nazionale. Infatti, i carabinieri del Ros e del comando provinciale partenopeo, hanno tratto in arresto oltre 100 persone: secondo l'accusa queste ultime avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale noto come l'alleanza di Secondigliano, di stampo camorristico e quindi mafioso. ...

M5S tenta il Blitz contro Autostrade : M5S porta a Palazzo Chigi la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia, concessionaria del gruppo Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton. Al tavolo sarà presente, oltre al premier Giuseppe Conte e ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Un blitz, anche se il tema è sul tavolo da tempo ed è legato al crollo del Ponte Morandi di Genova ...

Blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna - arrestato presidente del Consiglio comunale di Piacenza : In manette anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso oltre ai boss Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri