Sky- James al Napoli in tempi brevi C’è da sciogliere il nodo diritti d’immagine

Sky – James vuole Napoli - ma il Real Madrid vuole dettare le condizioni : Nella trasmissione in onda su Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dell’affare James Rodriguez evidenziando che il Real non è disposto ad accettare le condizioni del Napoli Il Napoli continua ad aspettare l’ok del Real Madrid. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto ma a queste condizioni a quanto pare i galacticos non accettano. Per quanto riguarda il giocatore, invece, si è già promesso al club azzurro”. L'articolo Sky ...

Per Sky Sport la trattativa con James andrà in porto. Solo un rallentamento : Secondo Sky Sport l’operazione James Rodriguez andrà quasi sicuramente in porto, ma ha subito al momento un rallentamento. Il motivo è che il Real Madrid non ha intenzione di svendere i suoi calciatori Solo perché ha bisogno di fare cassa. La trattativa è comunque già avviata per un prestito a 7-10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra i 30 e i 40 milioni. L’accordo su cui i due club stanno lavorando è questo. Le ...

Sky - James – Napoli : “Ci siamo - ecco quando potrebbe esserci l’annuncio” : La redazione di Sky Sport rivela che la trattativa per James Rodriguez al Napoli è sulla via della chiusura. Le ultime : “Entro il fine settimana il Napoli annuncerà l’acquisto diJames Rodriguez. De Laurentiis preme per dare ad Ancelotti il calciatore che ha chiesto. L’affare con il Real Madrid si farà, nonostante qualche quotidiano spagnolo parla di accordo lontano tra i club. I più impegnati nella trattativa sono Mendes ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...

Sky – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano : il Napoli ci prova. E su Manolas… : SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… Grandi manovre in casa Napoli dove il calciomercato è entrato decisamente nel vivo. Sembra ormai ad un passo, infatti, l’ arrivo di James Rodriguez, ma non solo, per il club azzurro lavora senza soste per portare anche ...

Sky – Napoli - James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto : SKY – Napoli, James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto. Si delinea sempre più il quadro degli acquisti per il club partenopeo che sembra ormai ad un lasso dal chiudere l’ acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Ma non solo, perché è stata presentata un’ Offerta al Fenerbaçhe per Almas. Mentre in uscita, Verdi e Hysaj sono vicini ai saluti. A fare il punto delle operazioni è ...