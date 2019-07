Sea Watch invitata a parlare in audizione alla Camera

agi

(Di martedì 2 luglio 2019) Articolo rettificato e aggiornato alle ore 15,20 Sea Watch è stata invitata aalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia dellamercoledì 3 luglio a Montecitorio nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis. La Lega si è subito infuriata esprimendo tutto il proprio sdegno per l'iniziativa, attraverso una dichiarazione del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che ha sottolineato: ”Da una parte il governo difende l'Italia, dall'altra vengono considerati interlocutori dei fuorilegge che speronano le navi della Guardia di Finanza”. Pronta la replica dei grillini, per bocca di Giuseppe Brescia e Francesca Brusinarolo, presidenti delle due commissioni di Montecitorio: “Le richieste disono state effettuate entro martedì 25 giugno. Ricordiamo che nella scorsa legislatura il comitato Schengen ascoltò inil ...

