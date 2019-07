laragnatelanews

(Di martedì 2 luglio 2019)si prepara ad accogliere oltre 1.500sti provenienti da tutta Italia per un week-end nella città eterna: l’appuntamento è5 econ lo spettacolare Latinvm Regional Rally 2019, il® organizzato dai cinque Chapter ufficiali HOG, acronimo di “Owners Group”, della regione Lazio. Si tratta dell’evento estivo italiano più atteso per tutti i fan della celebre casa di Milwaukee. Da non perdere nel pomeriggio dila spettacolare parata nel centro diche prevede una sfilata di oltre 1.000® in tour per le strade della Capitale che lasceranno in estasi cittadini e turisti di tutto il mondo. La festa continuerà anche sulle coste del litorale laziale, da Gaeta fino al Frusinate oltre che nelle colline del Viterbese, tra incantevoli paesaggi per arrivare fino ai famosi laghi della Zona. Musica dal vivo, ...

laragnatelanews : Raduno Harley Davidson a Roma, venerdì 5 e sabato 6 Luglio - evyna : Raduno Harley Davidson a Roma, venerdì 5 e sabato 6 Luglio - Kalpakian1972 : chi ha la fortuna di essere in Liguria, in questo momento nelle Cinque Terre c'è il raduno delle Harley Davidson..… -