Pugni e schiaffi a Comiso | arrestato un 24enne

Brindisi - Pugni e schiaffi alla ex perché lo ha lasciato : arrestato 18enne : La Squadra Mobile di Brindisi nella giornata di ieri, 31 maggio 2019, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 18 anni, le cui generalità non sono state ovviamente rivelate. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il giovane avrebbe aggredito più volte la sua ex ragazza, una giovanissima del posto. alla stessa il ragazzo avrebbe sferrato pugni e calci, e le ha distrutto anche il telefono ...