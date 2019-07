Migranti | caso Sea watch | Procura procede separatamente per favoreggiamento

Migranti : Patronaggio - 'mentre si agitava caso Sea watch sbarcati in silenzio in 200' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Mentre si agitava il caso della Sea watch 3, negli stessi giorni in silenzio sono arrivati oltre 200 Migranti con vari mezzi, salvataggi di Guardia di finanza e Guardia costiera o barchini". Lo ha detto Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, audito dalle commissi

Migranti - a Lampedusa si continua a sbarcare : ma il caso Sea Watch non si sblocca : Evacuati due Migranti (uno minorenne) dalla Sea Watch. Alla nave "è tuttora negato l'ingresso in porto". Intanto a Lampedusa...

Migranti : caso Sea watch - presidio solidarietà su sagrato Cattedrale Palermo : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - presidio di solidarietà, ieri sera, sul sagrato della Cattedrale di Palermo di un gruppo di cittadini per la nave Sea watch, con a bordo 42 Migranti che da due settimane è ferma a 16 miglia da Lampedusa, a causa del divieto di entrare in acque territoriali come prevede

Salvini attacca l'Olanda sul caso Sea Watch : "Se accade qualcosa ai Migranti sarà colpa vostra" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’attacco dell’Olanda sulla vicenda della nave Sea Watch, da giorni al largo di Lampedusa con una quarantina di persone soccorse, senza avere l’autorizzazione ad entrare in porto. Il ministro dell’Interno fa sapere di aver scritto al suo collega olandese:“Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando ...

Il caso della lettera pro Migranti prima boicottata e poi ignorata. La Chiesa vota Lega? : È ormai abbastanza assodato che la Chiesa, per così dire “di base”, vota Lega. E il tentativo da parte delle gerarchie ecclesiastiche di nasconderlo o, peggio ancora, di negarlo appare assolutamente goffo e perfino autolesionista. Ma non è corretto affermare che i fedeli stanno da una parte, mentre le gerarchie stanno dalla parte opposta. La dimostrazione, abbastanza concreta, di quanto ciò sia vero è stata offerta da quello che è avvenuto ...

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Migranti : caso Sea watch - Procura Agrigento acquisisce video giornalista Usa : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il video realizzato da una giornalista americana a bordo della Sea watch durante il soccorso dei 65 Migranti nel Mediterraneo è stato acquisito dalla Procura di Agrigento. La donna ieri sera, dopo essersi rifiutata in un primo momento, durante la perquisizione della na

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Io non do porti'. Conte 'Risolveremo anche questo caso' : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...

Nel governo si litiga ancora sui Migranti : i "bei tempi" del caso Diciotti sono finiti : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è pronto a creare un nuovo caso politico intorno al salvataggio di 36 migranti al largo della Libia compiuto da una nave della nostra Marina militare. Stamattina, durante un comizio a Pesaro, è stato lo stesso ministro a dare notizia dell’operazione e a lancia