ilpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Nella mattina di oggi, laha effettuato conundi sicurezza per la suaspaziale, l’ultimo e piùper affidarne l’affidabilità in visto del suo impiego per le missioni verso la Luna e nello

ziowalter1973 : La NASA ha concluso con successo il suo test più importante per Orion, la capsula che porterà i suoi astronauti sul… - manudegiamba : RT @ilpost: La NASA ha concluso con successo il suo test più importante per Orion, la capsula che porterà i suoi astronauti sulla Luna http… - emenietti : La NASA ha concluso con successo il suo test più importante per Orion, la capsula che porterà i suoi astronauti sul… -