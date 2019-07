Il Mit su Autostrade | giusta la revoca | ma è meglio rinegoziare la convenzione

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019)è “gravemente inadempiente” per il crollo del Ponte Morandi e le premesse per laci sarebbero tutte. Ma c’è anche un alto rischio contenzioso che apre uno spiraglio per una soluzione alternativa, che passa per la revisione della concessione. In circa 60 pagine il pool di giuristi chiamato dal Mit a valutare la posizione di Aspi, controllata di Atlantia, analizza nel dettaglio tutta la situazione, evidenziando le mancanze dal punto di vista dei controlli e della manutenzione, ma rileva anche che forse la via migliore per uscire da quello che è anche un rebus giuridico potrebbe essere quella di rivedere daccapo le condizioni per lasciare comunque alla società la gestione delle.Il crollo del Ponte, si ricorda, è arrivato dopo una “lunga sequenza” di allarmi e Aspi, sottolineano Fonti del Mit, ha ...

