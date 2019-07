Gianfranco Zola | ex calciatore e criminale rivela | “Nel 1994 dovevamo rapirlo per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019)doveva essere rapito per poi poter chiedere il riscatto al club proprietario del cartellino, il Parma, ma il pianonaufragò pochi minuti prima dell’agguato. A raccontare l’inedito, e non verificabile, retroscena è Fabrizio Maiello, excon legami criminali con la banda della Comasina e quella della Magliana. L’uomo, intervistato dal sito web di Gianluca Di Marzio, ha raccontato anche di quel giorno delquando con un gruppo di malavitosi pensarono di sequestrare a scopo di estorsione il fantasista che in quel periodo giocava nel Parma: “Lo avremmo seguito con due macchine per speronarlo in strada e farlo salire su un’altra vettura. Poi si è fermato al distributore di benzina e quando lo stavamo aspettando si è girato verso di noi per chiederci se volessimo un autografo. In quel momento ho pensato ‘ma cosa stiamo facendo?’ e ...

