E’ ufficiale | HONOR 9X verrà presentato il 23 luglio in Cina con la variante Pro

HONOR 20 Pro Moschino Edition ufficiale : sarà in vendita in Cina dal 2 luglio : Oggi l'azienda ha annunciato HONOR 20 Pro Moschino Edition, una nuova edizione speciale che viene lanciata in collaborazione con il lussuoso marchio italiano. HONOR 20 Pro Moschino Edition sembra essere limitato al solo mercato cinese ed è pronto per la vendita da domani 2 luglio alle 10:08 ora locale. Sembra che il dispositivo sia di colore nero con un logo dorato sul retro e con le stesse specifiche del modello standard. L'articolo HONOR 20 ...

Lista ufficiale di smartphone Honor con EMUI 9.1 e date di rilascio dell’aggiornamento : Una data importante quella del 27 giugno per tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un modello Honor, soprattutto in riferimento a coloro che da tempo aspettavano un segnale ufficiale per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo la diffusione di alcune novità per dispositivi meno popolari e prontamente trattati sulle nostre pagine, questo giovedì possiamo finalmente parlare dei prodotti ...

HONOR View20 sarà in offerta su HiHONOR oggi e domani: sarà acquistabile a 499 euro con gli auricolari HONOR Sport Bluetooth in regalo.

A comunicarlo è la stessa azienda che fa parte del gruppo Huawei, che così porta in Italia entrambi i prodotti presentati il 21 maggio scorso a Londra

Annunciato anche Honor 20 Pro per l’Italia : il comunicato ufficiale : Il ban USA ha sicuramente tramortito il produttore cinese, che comunque ha tenuto botta, non arrendendosi ad una forma di restrizione che avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Il lancio di Honor 20 e Honor 20 Pro è capitato proprio a ridosso della baraonda che ha investito l'OEM, che non si è perso d'animo e ha continuato a lottare per la propria egemonia. Il comunicato ufficiale che ci è stato inoltrato stamane dall'ufficio stampa dalla ...

Oggi HONOR ha tenuto un evento di lancio in India per annunciare gli smartphone HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR 20i e ha colto l'occasione per annunciare anche il tablet HONOR Pad 5 che è arrivato nel paese nelle edizioni da 10,1 pollici e 8 pollici.

Impattato anche Honor 20 Pro dal caso Google e Trump : rimossa la pagina ufficiale in Italia : Ci sono segnali decisamente poco incoraggianti oggi 23 maggio per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Honor 20 Pro qui in Italia. A meno di due giorni dalla presentazione ufficiale, con cui abbiamo avuto la possibilità di conoscere una volta per tutte la scheda tecnica del nuovo top di gamma Android, occorre prendere atto di una mossa da parte della divisione Italiana che si presta a mille interpretazioni. Soprattutto se consideriamo ...

HONOR 9 Lite, uno degli smartphone economici più apprezzati dello scorso anno, è oggetto di una nuova offerta sullo store del brand a partire da 159 euro.