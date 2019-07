Csm | Palamara ricusa anche Davigo E nella memoria scrive | ‘Parte di un sistema Non

Csm - le soffiate a Palamara del procuratore di Cassazione : Le nuove intercettazioni: “A Perugia ti indagano per le cose con Adele e il viaggio a Dubai”. Così Fuzio invece di esercitare l’azione disciplinare informa il pm di Roma delle indagini su di lui

Caos Csm - pg della Cassazione Fuzio intercettato : avvisò Palamara dell’indagine su di lui : Da accusatore a potenziale accusato. Nei giorni scorsi il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dello stipendio di Luca Palamara, il pm di Roma indagato a Perugia per corruzione. Oggi, però, il nome di Fuzio compare – in un ruolo di assoluto protagonista – nelle nuove intercettazioni nella vicenda sulle nomine al Csm. Dai brogliacci che la Guardia di Finanza ha ...

Csm - l’intercettazione di Palamara : “Lotti mi ha detto che Renzi è in Qatar per far comprare la Roma calcio all’Emiro” : Matteo Renzi in Qatar per far comprare la Roma calcio all’emiro. C’è anche questa suggestione tra le intercettazioni di Luca Lotti e Luca Palamara. Non c’è solo il dopocena dell’8 maggio 2019: l’ex sottosegretario è stato intercettato dal trojan inoculato nel cellulare del pm anche intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio. Quella sera Palamara lo raggiunge a tarda serata in un ristorante. A raccontarlo è il quotidiano ...

Un mese fa lo scandalo Csm : da Palamara all'autosospensione di Lotti : Un mese fa lo scandalo Csm: da Palamara all'autosospensione di Lotti Il 29 maggio la notizia dell'indagine della procura di Perugia nei confronti dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara sollevava il velo su veleni e guerre nella magistratura italiana, innescando dimissioni a catena. E lasciando aperto il quesito su una riforma ...

Caos Csm - l’ipotesi di un filone pugliese. L’imprenditore che ha denunciato Savasta e Nardi : ‘Cene con Lotti - Palamara e Ferri’ : “Ho fato cene con Lotti, Savasta, Palamara“. Parola dell’imprenditore Flavio D’Introno, colui che con le sue denunce ha portato all’arresto nel gennaio scorso del pm Antonio Savasta e del gip Michele Nardi, all’epoca dei fatti contestati in servizio a Trani e accusati di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso. D’Introno – indagato nella stessa indagine che ha portato in ...

Csm : nuove intercettazioni Lotti-Palamara - indaga la Procura di Milano : Lo scandalo che ha travolto il Csm approda anche alla Procura di Milano. Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, la Procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi meneghini alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto Luca Palamara. Si tratterebbe di dialoghi tra l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’ex ministro Luca Lotti (Partito Democratico). Stando a quanto riferisce la testata diretta da Marco ...

Csm - indaga anche Milano : “Nuove intercettazioni Lotti-Palamara. Dall’ad Eni documenti per screditare il pm Ielo” : La procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi di Milano alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara: si tratta di dialoghi, ancora coperti da segreto, tra Luca Lotti e lo stesso Palamara in cui l’ex ministro affermerebbe di aver avuto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi alcune carte sul fratello del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, il magistrato che ha chiesto il suo ...

Csm - pg della Cassazione Riccardo Fuzio chiede la sospensione da funzioni e stipendio per Luca Palamara : Il pg della Cassazione, Riccardo Fuzio, che cinque giorni fa ha avviato l’azione disciplinare nei confronti dei consiglieri togati del Csm, ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l’ex presidente della Anm indagato a Perugia per corruzione e altri reati. La sezione disciplinare del Csm si pronuncerà sulla richiesta il 2 luglio prossimo. Il provvedimento è stato chiesto il 12 giugno scorso ed ...

Csm - il procuratore generale della Cassazione : «Sospendere Palamara» : La sezione disciplinare del CSM si pronuncerà sulla richiesta il 2 luglio prossimo. Il provvedimento è stato chiesto il 12 giugno scorso ed è di natura cautelare cioè destinato a intervenire prima che si celebri il processo disciplinare

Csm - nelle intercettazioni anche il pg Fuzio. Palamara : “Diranno che sono la P5”. Gli insulti ad Ardita : “È un talebano” : C’è anche la voce di Riccardo Fuzio, il procuratore generale della Cassazione, nelle intercettazioni della procura di Perugia su Luca Palamara. Sul pm indagato per corruzione, infatti, sono arrivate dall’ufficio inquirente umbro una nuova mole d’intercettazioni. Finora al Csm erano state inviate le trascrizioni operate col trojan installato sul cellulare di Palamara fino al 16 maggio. sono quelle che documentano ...

Csm - il silenzio del procuratore Fuzio sulle richieste di Palamara. E ai giornalisti : “Mi costringete ad andare via…” : Tra le nuove intercettazioni trasmesse dalla Procura di Perugia al Consiglio superiore della magistratura, che raccontano i colloqui del pubblico ministro Luca Palamara e le sue manovre in merito alla spartizione delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari e per ottenere informazioni in merito all’inchiesta per corruzione a suo carico avviata da Perugia, c’è anche la registrazione di un incontro – ancora secretato, ndr, ...

Csm - tutte le trame di Palamara - Lotti & Co. : «Se mi intercettano - diranno che sono la P5» : Le nuove rivelazioni choc dell'inchiesta. Il pm indagato per corruzione: «Ho parlato di Roma, di Lo Voi, di Creazzo: possono dire che sono quello che fa le nomine». Le mire dei congiurati: «Ridimensionare» la procura di Napoli e ricattare Pignatone. «È un matto vero, uno stronzo. Tu devi solo fargli capì che finisce male». Il pm Sirignano a Palamara: «Uccidere questa gente significa andare a mettere le pedine nei posti giusti» «Anche la P2 ...

Csm - le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...