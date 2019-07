caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) C’è grande preoccupazione tra i telespettatori dia seguito dell’indiscrezione trapelata nelle scorse ore:, una coppia nata all’interno del trono over, sono rimasti vittime di un incidente domestico e la dama verserebbe in gravi condizioni. Stando a quanto riportano i beninformati, si è verificata un’esplosione nellain cui i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi vivono. È successo la mattina dello scorso 24 giugno a Migliano, frazione di Lauro (Avellino), ma la notizia si è diffusa solo ora. La deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 9, quando la signorastava a quanto pare aprendo il frigorifero e il compagnoera in bagno. Ladegli ex pupilli di Maria De Filippi pare sia letteralmente saltata in aria, presumibilmente per via di una fuga di gas, riporta Il Giornale. (Continua dopo la foto) Lo scoppio ...

Noovyis : Un nuovo post (Choc a Uomini e Donne: esplode la villetta di Anna e Carmine. Lei lotta tra la vita e la morte) è st… - raffaele0104 : @anna_salvaje @Miss_FrancyM @scorpionalfa72 @SilviaToni71 A me é bastato il tuo culo...poi é intervenuta la serenis… - carmenFashionCr : Lorenzo Riccardi di Uomini e donne è superdotato ecco la foto choc che ha pubblicato -