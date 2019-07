Carcere giusto per chi calpesta le nostre leggi

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Gian Micalessin Salvare chi viola norme e lede l'immagine del nostro Paese sarebbe un grave precedente I giudici hanno deciso di dormirci sopra e attendere quest'oggi per annunciare eventuali provvedimenti contro Carola Rackete. Questa pausa ci preoccupa. Sul caso di questa pseudo-eroina della sinistra non c'è nulla da capire. Le sue violazioni delle norme nazionali e internazionali si sono svolte alla luce del sole in aperto segno di provocazione. Ha sfidato le norme internazionali quando ha portato la Sea Watch dentro la zona Sar libica mettendosi in illecita competizione con la Guardia costiera libica per aggiudicarsi un carico di migranti. Ha apertamenteto leitaliane quando ha fatto rotta verso la nostra penisola infrangendo il blocco ed entrando nelleacque territoriali. Ha messo a rischio la vita dell'equipaggio di una motovedetta della Guardia ...

