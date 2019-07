Albizzia | gli effetti contro dolore gastrico e dimenticanze

dilei

(Di martedì 2 luglio 2019) Appartenente alla famiglia delle Fabacee, l’è una pianta utileilleprovocate dallo stress. Conosciuta anche come Acacia di Costantinopoli, è stata introdotta in territorio europeo da Filippo degli Albizzi. Si presenta come un albero dall’altezza contenuta – compresa generalmente tra i 5 e i 10 metri – e caratterizzato da una corteccia di colore grigio. I suoi impieghi in fitoterapia sono molteplici. In caso di problemi a livello gastrointestinale, è per esempio usuale il ricorso all’(o albizia) in polvere. L’efficacia in questo caso è legata alla capacità che la polvere diha di legarsi all’acqua, favorendo l’efficienza dei processi digestivi. Quando si parla delle proprietà dell’, è fondamentale citare anche il suo aiuto nelllo dei livelli di ...