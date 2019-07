Stella Manente | Hitler | il Pride e le scuse attraverso i pori

Stella Manente - dopo le accuse omofobe - ringrazia i fan per il successo dei suoi video : La modella Stella Manente è tornata a far discutere. In questi giorni, la ragazza si è resa protagonista di alcuni video che hanno letteralmente indignato il web. Nel corso del famoso evento del Gay Pride di Milano, infatti, la modella ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha sbottato pesantemente contro tutti gli omosessuali inneggiando anche a Hitler e pronunciando parole davvero molto forti. Tali video hanno, ovviamente, generato ...

Stella Manente si scusa con i gay e poi minaccia di querele contro chi la offende : Ieri Stella Manente, modella, attrice ed influencer, è finita nell'occhio del ciclone per delle uscite infelici contro i partecipanti al Gay Pride di Milano, verso i quali ha pronunciato parole choc: "Sto perdendo il treno in mezzo a questa massa d'ignoranti, dovete andare tutti a morire. Perché non esiste più Hitler?" ha dichiarato la modella nelle sue Instagram Stories, successivamente rimosse dopo il clamore che hanno provocato. Questo però ...

