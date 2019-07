Napoli | James Rodriguez potrebbe raggiungere gli azzurri a Dimaro il 20 luglio

Calciomercato Napoli : preso Manolas - il sogno rimane James : Il Calciomercato del Napoli 2019-20 è iniziato davvero col botto. E' fatta, infatti, per l'arrivo del difensore greco Kostas Manolas della Roma. Ma non sarà il solo colpo da parte del club allenato da Carlo Ancelotti, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Per riuscire a battere la corazzata Juventus però bisognerà ancora rinforzare l'organico. Ma la dirigenza partenopea sicuramente non si ...

Napoli - De Laurentiis : “Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli”. E su Sarri - Sacchi e Albiol… : “Arriveranno Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto. Dobbiamo approfondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare. Perché ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia al gioco di Sarri che è un gioco stretto, che ti diverte, però bisogna, secondo me, capire che uno deve formare una squadra capace di giocare in tanti modi diversi. Gli avversari non sempre ti permettono di giocare il ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del futuro : “Cosa faccio?” - lui risponde così : Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile dopo aver comandato il proprio girone. Il calciatore colombiano si è lasciato andare ad un messaggio su Instagram dimostrando tutta la sua frustrazione per la sconfitta. Ma a fine gara ha parlato ...

James e Lozano? Solo se il Napoli vende un attaccante : Il mercato del Napoli procede spedito, dopo Di Lorenzo, ora si chiude anche con Manolas. Il club azzurro si assicura così una difesa impenetrabile che da sicurezza. Poi ci sarà da affrontare il capitolo attaccati, ma ci vorrà tempo perché entrambe le trattative hanno degli step da rispettare. Per James Rodriguez è oramai tutto fatto, ma bisogna attendere la fine della Copa America per poter mettere tutto nero su bianco e considerare chiusa la ...

Gazzetta : Anche il Cholo vuole James - ma il Napoli resta favorito : Spunta la pista Atletico Madri per James Rodriguez. La formazione del Cholo avrebbe deciso di dare battaglia al Napoli per il colombiano e disturbare una trattativa che aveva i presupposti per chiudersi a breve. Ma la Gazzetta dello Sport avanza l’ipotesi che il Real Madri non prenderebbe mai in considerazione l’idea di vendere James e rafforzare la sua diretta rivale cittadina. Il Napoli resterebbe dunque il pole per il colombiano ...

Calciomercato Napoli - su James Rodriguez piomba anche l’Atletico Madrid : C’è anche l’Atletico Madrid sulle tracce di James Rodriguez. Il nome del colombiano, tornato al Real dopo la fine del prestito al Bayern Monaco, è entrato nella lista dei desideri dei Colchoneros, secondo Cadena Ser. L’Atletico ha ufficializzato l’operazione Joao Felix con il Benfica per 126 milioni. Vista l’uscita di Griezmann, destinato al Barcellona nelle prossime settimane, Simeone potrebbe tentare ...

Cadenaser : James aspetta un’offerta dall’Atletico - ma il Napoli resta favorito : Il Napoli vuole James Rodriguez, anzi si vogliono a vicenda come sottolineato ieri dal presidente De Laurentiis e più volte dal colombiano. Ma oggi il sito spagnolo Cadenaser riporta una novità su James. Il rapporto con il tecnico Zidane è incrinato e il Real cerca di vendere il calciatore al più presto, con il club azzurro le trattative sono avviate mentre il calciatore sta disputando la Copa America. Ma c’è l’Atletico che vorrebbe ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : il pericolo arriva dalla Copa America : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive di una nuova insidia sull’affare Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive a proposito del pericolo Copa America in merito alla valutazione del giocatore. L’ attaccante colombiano infatti, si sta facendo apprezzare con la sua Nazionale nella competizione continentale. Le ottime prestazioni, infatti, fanno lievitare il prezzo del colombiano di proprietà del Real Madrid. Rodriguez, reduce ...

Messaggero : Il Napoli ha pensato di assegnare la 10 a James : Il Messaggero lo scrive nero su bianco: la 10 a James Rodriguez. In un pezzo in cui si ricostruiscono le principali trattative in corso per i club di Serie A, il quotidiano romano parla di quella tra il Napoli e il Real Madrid per il colombiano e decreta: “James Rodriguez è stato bloccato dal Napoli, che ha pensato anche di assegnargli la mitica 10 di Maradona come gesto di ulteriore fiducia”. Se ne era parlato finora come di una ...

Corbo : “Icardi prima punta - James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” Antonio Corbo scrive sul nuovo Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» ...

Radio Marte – Perillo : “James mi piace ma fossi nel Napoli…” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonello Perillo, giornalista e curatore della rubrica nazionale del Tgr. “La cosa più semplice e ovvia per il Napoli è quella di trattenere i migliori e fare 2-3 acquisti per il salto di qualitá. fossi nel club, proverei a rinforzare l’attacco con una prima punta perchè il Napoli crea tanto, ma finalizza poco. James Rodriguez mi piace, ma non è una ...