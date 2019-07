Il Google russo | Yandex | è finito sotto attacco hacker

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019), il logo del motore di ricercavittima di undi Cyber-spionaggio tra ottobre e novembre 2018. (foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images) Alcunihanno violato il, utilizzando un malware con l’intento di spiare gli account degli utenti. L’accusa di Mosca è che il gruppo abbia operato al soldo di qualche autorità occidentale.è la più grande società di venture technology della Russia e il quinto motore di ricerca al mondo per popolarità con oltre 150 milioni di utenti mensilmente. Fornisce inoltre servizi come la mappatura e l’email in Russia e in molti altri paesi dell’Asia centrale e del Medio Oriente. Glihanno colpito il motore di ricercautilizzando un malware denominato Regin noto, grazie alle rivelazioni di Edward Snowden, per essere spesso utilizzata dai Five Eyes. L’agenzia di intelligence Five Eyes è ...

