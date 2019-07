I retroscena di Blogo | Michelle Hunziker verso la conduzione di Amici vip?

blogo

(Di lunedì 1 luglio 2019) Mentre Simona Ventura il prossimo anno sarà ancora impegnata su Rai2 con una nuova edizione di The Voice, più altri progetti musicali che si stanno studiando in questi giorni, Canale5 manderà in onda da settembre una nuova edizione di Temptation island, il programma fratello della trasmissione che attualmente sta andando in onda il lunedì sera su Canale 5, per altro facendo incetta di ascolti con ladi Filippo Bisciglia.Ebbene, le registrazioni della nuova stagione di Temptationdovrebbero partire ad agosto inoltrato appunto per essere diffuse dalla rete ammiraglia di casa Mediaset a settembre e pare che alla guida anche dell'edizioneci possa essere il buon Filippo. Ma le produzioni Fascino per l'autunno non si fermano alla versionedi Temptation island. Temptation Island2, Filippo Bisciglia alla ...

