GTA 6 | Nuovi dettagli sullo sviluppo

(Di lunedì 1 luglio 2019) In data odierna sono trapelati sulla retee interessantiper GTA 6 che vi riportiamo di seguito, invitandovi a prenderli con le pinze in attesa di una conferma o smentita da Rockstar.per GTA 6 Il meteo sarà soggetto a variazioni e risulterà molto più complesso con la presenza di temporali e uragani Come visto in Red Dead Redemption 2, la storia sarà suddivisa in capitoli I veicoli verranno gestiti proprio come i cavalli di Red Dead Redemption 2 L’ambientazione del gioco ci porterà a cavallo tra gli anni 70 e 80 Avremo a disposizione un veicolo personale dove riporre gli equipaggiamenti I giubbotti antiproiettili una volta indossati risulteranno ben visibili I personaggi parleranno diverse lingue, per tanto saranno presenti numerosi sottotitoli proprio come in Max Payne 3 Il gioco è in fase di ...

