today

(Di lunedì 1 luglio 2019) La metropoli dove vivono 5 milioni di persone si è trovata ricoperta da uno strato bianco spesso oltre un metro e mezzo...

Today_it : Grandinata record: città sepolta da due metri di ghiaccio in Messico - FirinuAntonio : Grandinata record in Messico, Guadalajara sepolta da due metri di ghiaccio - fiodome : Grandinata record in Messico, Guadalajara sepolta da due metri di ghiaccio -