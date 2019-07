Giulio Raselli scherza | ' Direzione Pronto Soccorso' in una Instagram Story | fan in allarme

U&D : la Cavaglià e Manuel già in crisi? Giulio Raselli : 'Bisogna avere un pò di tatto' : L’ultima stagione di ‘Uomini e Donne’, programma televisivo di successo condotto da Maria De Filippi, è terminata qualche settimana fa, ma le nuove coppie che si sono formate non cessano di far parlare in maniera sicuramente non positiva. I primi a far discutere sono stati Angela Nasti e Alessio Campoli che, a pochi giorni dalla fine della stagione della trasmissione, si sono lasciati. A parlarne per prima sui social è stata proprio la Nasti ...