quotidianodiragusa

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ledei viaggi estivi quest'anno sono cresciute tra il 5 e il 10% rispetto al 2018. Tra le mete preferite per i soggiorni il Sud Italia

quotidianodirg : Crescono le prenotazioni per le vacanze estive, previsioni ottimistiche - sicilianews24 : Crescono le prenotazioni per le vacanze estive, previsioni ottimistiche - - mezza_parola : #news CRESCONO LE PRENOTAZIONI PER LE VACANZE ESTIVE, PREVISIONI OTTIMISTICHE di Italpress -