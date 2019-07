(Di lunedì 1 luglio 2019) Marito e moglie residenti in, in Sardegna, sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare suldi dodici anni. La coppia disabato sera avrebbeil ragazzino nella villetta di famiglia. In corso indagini per scoprire se si tratta di un episodio isolato o ricorrente.