Copertura europea

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dal ‘niente veti’ di ieri ai no di oggi. In mezzo c’è Matteo Salvini. Nel giro di 24 ore il premier Giuseppe Conte cambia posizione qui a Bruxelles sulla candidatura del socialista Frans Timmermans per la presidenza della Commissione. Ieri i suoi definivano la contrarietà di Salvini come “una posizione politica” del leghista, sottolineando che anzi Timmermans è “l’unico ad chiedere il salario minimo europeo nel suo programma elettorale”, dunque è uno che piace al M5s e Conte “non è qui per porre veti”. Oggi la versione è: “Se mi viene proposto un pacchetto che include anche lui (Timmermans, ndr.) sono costretto a formulare delle obiezioni”, dice Conte al termine di un vertice lunghissimo da battere tutti i record dei summit europei e per giunta concluso con un nulla ...

