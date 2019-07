Atletica | settimo posto per Filippo Tortu nei 100 a Stanford | il successo se lo prende

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Lo sprinter azzurro chiude in 10.21 la propria prestazione, lontano dal 9.81 con cui Coleman si impone davanti a Gatlincorre in 10.21 ed ènei 100 metri di, in quella che è stata con ogni probabilità una delle gare migliori della tappa statunitense della IAAF Diamond League. L’azzurro, allineato con i migliori sprinter del globo, non parte benissimo (peraltro, al cospetto di diversi partenti di primo piano), ma nel lanciato si difende, finendo per non sfigurare in un contesto da brivido. Vince Christian Coleman in un sensazionale 9.81 (-0.1), la cifra del mondiale stagionale 2019, precedendo l’eterno Justin Gatlin (37 anni compiuti nel febbraio scorso), secondo in 9.87, e il britannico Zharnel Hughes, terzo in 9.97. La pedana dell’alto femminile regala una serata (anzi, un pomeriggio, nell’assolata California) da ricordare: la russa ...

