Universiadi Napoli | la manifestazione in programma dal 3 al 14 luglio | Rai2 rete ufficiale

Universiadi a Napoli - esplode il traffico e il Comune corre ai ripari : cambi di marcia in viale Gramsci e via Bruno : corre ai ripari il Comune e chiede aiuto ai vigili urbani così il piano traffico per le Universiadi da lunedì alle 7 cambierà. Con viale Gramsci e via Giordano Bruno il cui senso...

Universiadi e movida del sabato - Napoli stritolata dal traffico : Universiadi, il piano traffico continua a mettere in ginocchio la città e si aggrava con la movida del sabato, che attira verso il lungomare un fiume di auto dalla provincia, e il rientro dei...

Universiadi a Napoli col caos traffico : «Costretti a chiudere sul lungomare» : «Ieri era un venerdì di luglio, piena estate, abbiamo avuto un incasso pari a zero. Se continua così saremo costretti in poco tempo a chiudere». Il piano traffico...

Universiadi a Napoli - ecco le navi-villaggio : a bordo grandi show e cucina italiana : «La scelta del luogo per il villaggio atleti è stata sofferta, è stato uno dei motivi che ci ha fatto bloccare un pò all'inizio. Ma ora le navi sono qui e le...

Universiadi a Napoli - frana subito la prova traffico : paralisi da Est a Ovest : Se quella di oggi è una prova generale del piano traffico Universiadi è fallita. Lo si sappia e si prendano i dovuti provvedimenti. Non basta l'esercito di vigili sotto il...

Universiadi Napoli 2019 : cosa sono - programma e discipline. Chi partecipa : Universiadi Napoli 2019: cosa sono, programma e discipline. Chi partecipa Importante appuntamento estivo con lo sport giovanile: tra il 2 luglio e il 14 luglio nella splendida cornice partenopea si terranno le Universiadi 2019. Universiadi Napoli: un rapporto speciale con l’Italia sono l’appuntamento multidisciplinare più seguito e partecipato al mondo dopo le Olimpiadi, tra l’altro, la manifestazione ha un rapporto speciale con ...

Dove vedere le Universiadi Napoli 2019 in diretta tv - streaming o replica : Dove vedere le Universiadi Napoli 2019 in diretta tv, streaming o replica Volontari Universiadi Napoli 2019: proprio nei giorni successivi alla conquistato da parte dell’Italia conquistato dall’Italia che andrà in scena nel 2026 con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina parliamo della manifestazione che vedrà protagonista tra poche settimane Napoli e la Campania. Universiadi Napoli 2019, di cosa si tratta Dove dal prossimo ...

Strade chiuse e divieti - così Napoli cambia volto per le Universiadi : Ci hanno lavorato a lungo e in tanti: la mobilità per delegazioni e atleti deve essere perfetta, come se non ci trovassimo a Napoli. Quindi è stato necessario inventarsi qualcosa di...

Atletica - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri a Napoli. Spiccano Lukudo - Folorunso e i marciatori : L’Italia dell’Atletica leggera sarà presente alle Universiadi 2019 con ben 38 azzurri (20 uomini e 18 donne) che cercheranno di mettersi in luce a Napoli dall’8 al 13 luglio. Spiccano tre marciatori già certi della convocazione per i Mondiali (Michele Antonelli, Mariavittoria Becchetti, Eleonora Dominici), le quattrocentiste Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, la discobola Daisy Osakue e l’ostacolista Luninosa Bogliolo. ...

Universiadi a Napoli - il Polifunzionale con la palestra assediata da macerie : «Avete già attraversato Baghdad?», l?uomo non sorride, non sta cercando di fare una battuta. L?aria attonita di chi ascolta gli impone di spiegare meglio il...

Basket - Universiadi 2019 : presentata la Nazionale maschile che farà gli onori di casa a Napoli : E’ stata presentata in giornata la Nazionale di Basket maschile che parteciperà alle Universiadi 2019, che per quel che riguarda il Basket si disputeranno, oltre che a Napoli, anche ad Avellino, Aversa e Cercola. Gli azzurri giocheranno il loro girone, con Canada, Germania e Norvegia, al PalaBarbuto e al PalaDelMauro. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha dichiarato quanto segue: “Il valore dell’Universiade di Napoli è ...

Il Papa benedice la torcia dei saperi : le Universiadi di Napoli in Vaticano : La torcia dell'Universiade Napoli 2019, simbolo di pace, unione e fratellanza, è stata benedetta da Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Vaticano, alla presenza...

Le Universiadi di De Luca e Mattarella : «Napoli rappresenterà l'Italia nel mondo» : Fra led, proiezioni e musica tecno, nella serata del 3 luglio lo stadio San Paolo si trasformerà in una cartolina ipertecnologica del Golfo di Napoli per accogliere i quasi 8mila atleti delle...

Universiadi a Napoli - il sindaco scalpita : «Il 3 luglio una giornata storica» : «Il 3 luglio sarà una giornata storica per Napoli, è il giorno dell'inaugurazione delle Universiadi Napoli 2019». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de...