Pride a Milano | l' influencer perde il treno e sbotta | Andate tutti a morire

Perché non esiste più Hitler? Stella Manente - l’influencer choc contro il Milano Pride : Stella Manente, l’influencer contro il Pride di Milano: «Perché non esiste più Hitler?». Le dichiarazioni della Manente hanno fatto il giro del web scatenando l’indignazione di molti – tra cui Cristiano Malgioglio – poi sono arrivate le scuse e le motivazioni della modella. Ma procediamo con ordine.\\ Il Pride di Milano del 29 giugno è stato un evento che – secondo gli organizzatori – ha portato per le strade meneghine più di trecentomila ...

Milano Pride - il corteo dei 300mila visto dall’alto. Solidarietà ai migranti : “Mai visto un clima d’odio del genere” : Trecentomila persone hanno marciato per le vie di Milano nella giornata del Pride milanese. Un corteo colorato con oltre quaranta carri che è partito dalla Stazione Centrale per arrivare in piazza Oberdan. Tanti gli striscioni dedicati alla capitana della Sea Watch arrestata due giorni fa a Lampedusa: “Abbiamo aggiunto una striscia dorata alla bandiera Rainbow in Solidarietà ai migranti – raccontano gli attivisti – non ho mai visto ...

Milano Pride di lotta - contestato Salvini : "Carola è la nostra unica Capitana" : È un Milano Pride di lotta. E non solo perché, è il tema di quest’anno, “la prima volta fu rivolta”. Cinquant’anni dopo i moti di Stonewall, che scossero New York con gli scontri tra gruppi omosessuali e polizia segnando la nascita del movimento di liberazione Lgbtq, a Milano il tradizionale orgoglio si mescolaalla ribellione. Le femministe contro il Pride, che nel suo manifesto politico dimentica le ...

Come è andato il Gay Pride a Milano : Una sfilata con forti connotazioni politiche, tra prese in giro del vicepremier Matteo Salvini e sostegno ai migranti. Ad aprire il corteo del Pride, a cui secondo gli organizzatori hanno partecipato 300 mila persone, sono stati lo striscione "La prima volta fu rivolta" e un carro dedicato ai migranti per sostenere chi scappa da Paesi dove la comunità Lgbt è discriminata. Sul carro c'è anche uno striscione dove si ...

Il manichino di Salvini sfila al Milano Pride : Si è svolta lungo le vie del centro la parata del Milano Pride partita nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale. Il corteo si concluderà con un concerto in Piazza Venezia. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Al Pride anche il manichino di Matteo Salvini. Il suo creatore: "Temevo me lo sequestrassero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Milano Pride - al corteo anche le coperte termiche dei migranti. Sala : “Strada per i diritti ancora piena di ostacoli” : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Milano Pride - sfilano anche esponenti M5s. Polemiche al corteo : “Incoerenti - sciolgano alleanza con Lega razzista” : “Se il M5S vuole essere coerente, dovrebbe sciogliere l’alleanza con la Lega che è un partito razzista”. La presenza del Movimento 5 Stelle al Pride di Milano ha creato Polemiche all’interno del corteo milanese. L’accusa principale è quella della “complicità” con le politiche a difesa della “famiglia tradizionale” della componente leghista del governo. Un’accusa alla quale l’eurodeputata Eleonora Evi, in piazza insieme alla consigliera ...

Milano - Gay Pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Partenza alle 16 dalla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attraversa corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...

Bacio fra Kate e Meghan : il murales di Tvboy per il Milano Pride : Kate Middleton e Meghan Markle, vestite da sposa, si baciano, in "The Royal kiss", il nuovo murales dell'artista conosciuto come Tvboy, comparso a Milano, in piazza Oberdan e dedicato "all'amore unviersale" in occasione del Milano Pride, in scena fino al 29 giugno. "Oggi ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto nella diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di ...

GAY Pride Milano 2019/ Programma : critiche per gli sponsor della parata Lgbt : Gay PRIDE MILANO 2019, Programma e percorso dell'evento di oggi 29 giugno: piovono critiche per gli sponsor, nel mirino Just Eat e Deliveroo.

Milano Pride 2019 : Olimpia Zagnoli colora Piazza Liberty : Milano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyMilano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyMilano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyIn occasione del Milano Pride 2019, Olimpia Zagnoli ha creato per Apple un’installazione per celebrare diversità e inclusione. La macro-illustrazione ricopre per tutta la giornata del 29 giugno i gradini di Piazza Liberty, che abbandonano per la prima volta la sobria roccia beola ...

Gay Pride 2019 : al via la parata di Milano. DIRETTA : Gay Pride 2019: al via la parata di Milano. DIRETTA E' il giorno della manifestazione LGBT+ in tutta Italia. Nel capoluogo meneghino una delle principali parate, tra striscioni arcobaleno e musica. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Parole chiave: ...