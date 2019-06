Oroscopo weekend 6-7 luglio | novità per Cancro | Ariete fortunato | guadagni per Gemelli

Oroscopo ultimo weekend di giugno : polemico il Leone - cambiamenti nel lavoro per Scorpione : Il mese di giugno volge al termine. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano le ultime due giornate del mese. Di seguito le stelle di sabato 29 domenica 30 giugno con amore lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: è un buon momento per quanto riguarda i sentimenti. I single potrebbero fare dei buoni incontri e le relazioni potrebbero essere durature. Se state vivendo dei contrasti sentimentali, è il momento di sistemare la ...

Oroscopo luglio : previsioni Branko oggi (29 giugno) e weekend : Oroscopo oggi di Branko: le previsioni del 29 giugno, del fine settimana e del mese di luglio Questo mese è ormai giunto al termine perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo articolo alcune informazioni su cielo, stelle e pianeti relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del giorno (sabato 29 giugno), del weekend e di luglio 2019, per ogni segno ...

L'Oroscopo del weekend 29-30 giugno : Gemelli curioso - Sagittario confuso : L'oroscopo del weekend è ricco di opportunità stellari, tutte da cogliere al volo approfondendo con slancio le previsioni astrali di fine giugno. L'oroscopo del weekend Ariete: l'astro mercuriano, già da un po' in posizione favorevole, vi renderà più loquaci del solito. Potrete così approfondire interessanti colloqui e la comunicazione prenderà il volo in questo weekend. La vicinanza di una Luna favorevole per tutto il fine settimana vi renderà ...

Oroscopo del 28 giugno di Paolo Fox : le previsioni del weekend : Paolo Fox, Oroscopo oggi e fine settimana: previsioni 28 giugno 2019 Pesci e Acquario Ultimo venerdì del mese di giugno oggi, giorno per il quale, come da tradizione, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo dal penultimo numero del settimanale DiPiùTv, con indicazioni su single, vita di coppia e lavoro. L’Oroscopo di oggi, venerdì 28 giugno 2019, e del weekend, dice a chi appartiene al segno zodiacale dei Pesci, che ...

L'Oroscopo del giorno 29 giugno - 2ª sestina : weekend positivo per Capricorno : L'oroscopo del giorno 29 giugno 2019 annuncia un fine settimana positivo per cinque segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le cinque stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare su un periodo supportato da quattro stelle. Curiosi di sapere a chi toccherà la palma d'oro della fortuna? Certo che si, però prima di dare le relative risposte (giuste o sbagliate che siano) ci preme svelare un transito sicuramente di un ...

Oroscopo weekend 20 e 21 luglio : Sagittario ambizioso - Gemelli passionali : Il weekend che va da sabato 20 a domenica 21 luglio sarà di assoluto relax per molti segni dello zodiaco: qualcuno si vorrà concedere dei momenti per sé come i Pesci e la Bilancia, mentre altri come l'Ariete saranno “costretti” a riposarsi per recuperare le energie. Fine settimana di fuoco invece per il Cancro, il Toro e di conquiste assicurate per il Leone. Il Sagittario e la Vergine invece saranno totalmente assorbiti dal lavoro, cosa che darà ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : Capricorno stacanovista - attriti lavorativi per Vergine : Nel weekend dal 29 al 30 giugno 2019, la Luna si sposterà dal Toro, dove staziona Urano, al segno dei Gemelli, dove sosta anche Venere. Mercurio sarà in Leone e Nettuno in Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare e il Sole si troveranno nel segno del Cancro. Toro concentrato Ariete: nervosi. Gli astri dissonanti in queste due giornate potrebbero rendere nervosi i nati del segno, ...

Oroscopo weekend di Branko : previsioni di oggi - 22 giugno 2019 : Branko, Oroscopo del 22 giugno: le previsioni astrali del giorno e del fine settimana Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, come ogni mattina anche oggi, sabato 22 giugno 2019, sveliamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko del giorno, ma anche lo zodiaco del weekend, con indicazioni valide per tutti i segni. Calo di energie previsto per i nati sotto il segno dell’Ariete subito dopo questo fine settimana ...

Oroscopo oggi - sabato 22 giugno - Paolo Fox : previsioni weekend : Paolo Fox, Oroscopo oggi e fine settimana: le previsioni del giorno (22 giugno 2019) Anche per questo penultimo sabato del mese di giugno 2019, giorno 22, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo dal numero di DiPiù uscito in edicola sabato scorso, nel quale l’astrologo ha parlato dello zodiaco di tutti i giorni compresi tra il 17 e il 23 giugno: in questo pezzo noi ci limitiamo, però, a riportare solo piccole ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : vacanze per Scorpione - consigli per la Bilancia - : L'amore e i sentimenti saranno i protagonisti del weekend del 29 e 30 giugno, soprattutto per i nativi del segno del Cancro e del Leone. Alcuni saranno bloccati al lavoro come il Sagittario e l'Ariete. Il Toro sarà molto impegnato durante il fine settimana, mentre lo Scorpione avrà voglia di concedersi un breve periodo di vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 giugno 2019. Previsioni ...

Paolo Fox - Oroscopo weekend : le previsioni di domani 22 giugno : Paolo Fox oroscopo di domani, 22 giugno, segno per segno Come si aprirà il weekend secondo l’oroscopo di domani (sabato 22 giugno) di Paolo Fox? Scopriamolo con le previsioni (tratte dall’app Astri di Paolo Fox) ARIETE: alcuni possono approfittare del maltempo per restare in famiglia e rilassarsi. Vedranno giorni migliori, questo sicuramente. TORO: dopo alcune giornate molto stressanti finalmente potranno tornare a rilassarsi e a ...

Oroscopo Paolo Fox estate : previsioni di oggi - 21 giugno - e weekend : Paolo Fox: Oroscopo dell’estate 2019, del fine settimana e di oggi, venerdì 21 giugno 2019 Dal numero di DiPiùTv uscito in edicola la settimana scorsa e dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare” (di giugno), riportiamo in questo pezzo alcune informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 21 giugno 2019, solstizio d’estate, e del weekend di domani e dopodomani, per ciascuno dei 12 ...

L'Oroscopo del giorno 22 giugno - 2ª metà zodiaco : inizio di weekend con Luna in Pesci : L'oroscopo del giorno 22 giugno 2019 apre in bellezza questo nuovo articolo sulle previsioni zodiacali mettendo in evidenza una bella notizia che, quasi certamente, farà la felicità di voi lettori e degli appassionati di Astrologia in generale. Diciamo subito che a rendere questo nuovo sabato d'inizio weekend favoloso sarà l'ingresso della Luna in Pesci. Dunque alla grande sentimenti e affetti ma solo per pochi segni: pronti a mettere le mani ...

L'Oroscopo del weekend dal 21 al 23 giugno : Vergine innamorata - Scorpione introverso : Questo fine settimana si rivelerà positivo per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche dettagliate indicano il modo per aggirare gli ostacoli e rincorrere l'amore. Di seguito L'oroscopo del weekend segno per segno. Buone sensazioni nelL'oroscopo del weekend Ariete: alcuni problemi derivanti da un Sole non più favorevole per voi si potrebbero presentare in famiglia nella giornata di sabato. Non isolatevi però, abbandonandovi ai ricordi ...