Matteo Renzi | Io non rappresento più il Pd | contro Di Maio reagisca il partito del

Olimpiadi 2026 - Matteo Renzi : “Siamo tutti contenti - ma impressiona entusiasmo di M5s e Salvini” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, esulta per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, ma non risparmia critiche al Movimento 5 Stelle e al leader della Lega, Matteo Salvini: "Tuttavia, lasciando da parte il cambio di posizione di Salvini e dei 5 Stelle, oggi è il momento di essere felici", conclude Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi - la mossa sporca : minibot - sfrutta Giancarlo Giorgetti per creare caos nella Lega : Bagarre nella Lega sui minibot, con Giancarlo Giorgetti che di fatto ha smontato la protesta di Claudio Borghi. Un secco "no" piovuto domenica e ribadito dal sottosegretario leghista il lunedì: "Borghi non deve offendersi - ha dichiarato da Losanna -, gli ho semplicemente consigliato di puntare i mi

Dino Giarrusso corregge Matteo Renzi su un congiuntivo e su Twitter scoppia il caos. Ma il finale non è così scontato : Matteo Renzi, Dino Giarrusso e il congiuntivo. Nemmeno fossimo ai tempi di Totò, Peppino e la malafemmina. Mettici un punto, mettici una virgola, mettici un punto e virgola. Nelle scorse ore l’ex premier, un vero maratoneta dei social, anche lontano da incarichi di governo, ha twittato: “È allucinante che mentre Draghi aiuta l’Europa a competere con americani e cinesi, Salvini si schiera con Trump, che attacca Draghi. È il mondo alla rovescia: ...

Matteo Renzi attacca Salvini : “Disperato piagnucola chiedendo 10 miliardi - ennesima pagliacciata” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, va all'attacco del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Ha vinto le elezioni promettendo la luna. Adesso, disperato, si limita a piagnucolare chiedendo 10 miliardi. Ben che vada tutto il caos di questi giorni (o mi date 10 miliardi o salta il Governo) nasconde una pagliacciata, l’ennesima".Continua a leggere

Matteo Renzi - la bomba del Corriere della Sera : adesso cerca l'intesa con Mara Carfagna : Matteo Renzi vuole tornare alla guida dell'Italia: l'ex premier, il cui ego è sempre stato e rimane assai ingombrante - starebbe mettendo gli occhi su Mara Carfagna, fresca di nomina a coordinatrice di Forza Italia nel giro di vite imposto al partito da Silvio Berlusconi per frenare l'opa ostile di

Matteo Renzi Denuncia Dagospia. Battaglia Legale Sconvolgente! : Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini, sono imbufaliti, tanto da avere deciso di querelare Roberto D’Agostino, titolare del noto sito Dagospia, chiedendo un risarcimento danni della modica cifra di 500mila euro, avete capito bene, mezzo milione di euro. Ma per quale motivo l’ex presidente del consiglio si è scagliato così duramente contro uno dei giornalisti più accreditati del panorama Italiano? Scopriamolo insieme… La ...

Matteo e Agnese Renzi chiedono mezzo milione di euro a Dagospia. Il sito : “Atto intimidatorio” : Matteo Renzi e la moglie chiedono a Roberto D'Agostino, creatore di Dagospia, un risarcimento danni per 500mila euro, per via delle foto e delle notizie rilanciate dal sito da giugno 2014 a giugno 2019. D'Agostino: "Si tratta di un atto intimidatorio contro la libertà di stampa", sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna smentita dalla coppia.Continua a leggere

Matteo Renzi - per l'ex premier del Pd i sovranisti sono peggio dell'Unione europea : L' Europa è in pericolo, ma l' emergenza non sono Matteo Salvini né i populismi, ma i burocrati della Commissione Ue. Matteo Renzi conferma la sua tendenza a rompere gli schemi e, intervistato da Annalisa Chirico al Paris air show di Le Bourget, lancia un assist involontario al ministro dell' Intern

Nicola Zingaretti - per salvare il Pd chiama Matteo Renzi : "Farò di tutto per tenere unito il partito" : Il Partito Democratico è allo sbando. Il caso Luca Lotti - deputato piddino coinvolto nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati - ha creato un po' di maretta. Così Nicola Zingaretti - riferisce Repubblica - chiama in aiuto pure Matteo Renzi: "Tenterò di ricucire, farò uno sforzo per ricost

Nicola Zingaretti presenta la segreteria del Pd : fuori Matteo Renzi - umiliato ancora : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a sorpresa ha nominato i componenti della sua segreteria, anche se aveva tempo fino a martedì prossimo. Le scelte vengono annunciate con un comunicato pubblicato sul sito del Pd, che presenta i 15 componenti scelti da Zingaretti. Si nota subito una pesantissi

Matteo Renzi ha affondato il Pd : la sua segreteria lascia in eredità 600mila euro di debiti : Una pesante eredità, quella lasciata da Matteo Renzi al Pd: si chiude infatti con 600.495 euro di passivo il bilancio del Partito democratico relativo al 2018. Il documento è stato approvato lo scorso giovedì insieme alla relazione di Luigi Zanda, il tesoriere. I conti non hanno niente a che fare co

Massimo Cacciari - il paragone con Matteo Renzi con cui affonda Nicola Zingaretti : Picchia durissimo, Massimo Cacciari, sul Pd per il caso Luca Lotti. Intervistato da Il Fatto Quotidiano esordisce così: "Con questa faccenda siamo tornati ai livelli di Berlusconi". Non nasconde il disappunto, l'ex sindaco di Venezia, che punta il dito contro Nicola Zingaretti: "Lotti ha fatto quel

Matteo Renzi lascia al Pd 600mila euro di debiti : Si chiude con 600.495 euro di passivo il bilancio del Partito democratico relativo al 2018. Il documento è stato approvato giovedì scorso insieme alla relazione del tesoriere Luigi Zanda. Ma i conti fatti non hanno niente a che vedere con l’attuale gestione guidata da Nicola Zingaretti, in quanto costituiscono piuttosto l’ultimo resoconto finanziario della segreteria Renzi.Sono stati forse i cinque anni più ...

Barbara Paolombelli demolisce Matteo Renzi : "Peggior leader della storia. Arrogante - quando gli telefonavi..." : A demolire senza appello Matteo Renzi ci pensa Barbara Palombelli. Lo fa in studio da Francesca Fagnani a Belve, sul Nove, dove all'ex premier del Pd dedica queste parole: "Il peggior leader della storia della sinistra degli ultimi 20 anni è stato l’ultimo, Matteo Renzi perché lui semplicemente non