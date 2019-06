Harry Potter | il maghetto rinasce con la realtà aumentata

Harry Potter : così il il maghetto rinasce con la realtà aumentata : Niantic sono quelli di Pokémon Go. WB Games è la divisione di gaming di Warner Bros. Insieme hanno lanciato Harry Potter Wizards Unite, un gioco per smartphone ambientato nell’universo...

Primo evento di Harry Potter Wizards Unite confermato : ecco quando inizia : Si scrive Harry Potter Wizards Unite, si legge nuovo fenomeno mobile. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, si tratta dell'ultimo videogame destinato a tablet e smartphone iOS e Android realizzato dagli sviluppatori di Niantic Labs, gli stessi che tre anni fa hanno infiammato gli animi di tutti gli Allenatori virtuali con il celebre - e ancora giocatissimo! - Pokémon GO. Come l'illustre "cugino", anche il titolo dedicato al maghetto ...

Niantic sta lanciando un festival per Harry Potter : Wizards Unite questa estate : Niantic aveva già accennato che nei suoi piani c'era il lancio di un festival per i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite, qualcosa di simile agli eventi Pokémon GO. Ora la notizia che Niantic lancerà un festival per Wizards Unite diventa più ufficiale e l'evento si terrà questa estate a Indianapolis e durerà due giorni. L'articolo Niantic sta lanciando un festival per Harry Potter: Wizards Unite questa estate proviene da TuttoAndroid.

Harry Potter Wizard Unite : guida e trucchi : È finalmente disponibile al download in tutto il mondo il nuovo gioco di Niantic, basato sul fantastico mondo di Harry Potter, ovvero Harry Potter Wizard Unite. Diversamente da Pokémon GO, la nuova app di Niantic leggi di più...

Harry Potter Wizards Unite su smartphone e tablet - quali dispositivi compatibili? : Il nuovo fenomeno del momento, Harry Potter Wizards Unite, è finalmente disponibile in tutto il mondo. Si tratta di un gioco ancora in fase beta, che mira a replicare (almeno in parte) il successo riscosso qualche anno fa da Pokémon GO, e i numeri fatti registrare in questi primi giorni successivi alla release fanno ben sperare in vista del futuro. Ovviamente ci sono però delle specifiche tecniche minime, riportate da Gamerant, che sono ...

Coins gratis per Harry Potter Wizards Unite - diversi i modi per ottenerli : L'avvento negli ultimi giorni di Harry Potter Wizards Unite ha senza dubbio generato parecchio fermento nelle fila dell'utenza mobile. Centinaia di migliaia i giocatori di tutto il mondo che non hanno perso tempo e si sono fiondati a scaricare la nuova app che, sulla scia di Pokémon GO, sfrutta le tecnologie della realtà aumentata. D'altronde le menti alle spalle del progetto sono le stesse, quelle dei ragazzacci di Niantic che, reduci da un ...

Harry Potter Wizards Unite : il “Pokémon Go” dei maghi arriva in Italia : Ci siamo! Niantic (già famosa per aver creato il popolarissimo gioco Pokémon Go) e WB Games ufficializzano l’arrivo di Harry Potter Wizards Unite anche in Italia! Il gioco è già gratuitamente su App Store per dispositivi iOS e sul Play Store per quelli Android. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer di lancio. David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment, afferma entusiasta: Siamo molto contenti di aver unito le ...

Harry Potter : Wizards Unite è finalmente disponibile per dispositivi mobili : Sulla scia di Pokémon GO!, è ora finalmente arrivato anche Harry Potter: Wizards Unite, titolo per la realtà aumentata sviluppato da Niantic e dedicato all'universo del maghetto più famoso, per la gioia degli appassionati italiani.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Niantic per tutti i dettagli su questo lancio:Leggi altro...

Harry Potter Wizard Unite sarà il nuovo Pokémon Go? : Nell’estate di tre anni fa il mondo veniva travolto dal fenomeno Pokémon Go. Parchi presi d’assalto per un Gyarados avvistato in un laghetto, genitori felici perché finalmente i figli uscivano di casa, negozi che lanciavano esche per attirare cacciatori di Pokémon e sperare in una consumazione, polemiche e un sacco di soldi nelle casse di Niantic. Quest’anno lo schema sembra pronto a ripetersi con Harry Potter: Wizards Unite, ovvero più o meno ...

Perché Harry Potter : Wizards Unite non include la competizione fra le Case? - intervista : Durante l'ennesima serata afosa a Los Angeles, ci siamo trovati a girovagare per una grigia città dai tetti innevati sorseggiando una strana birra frizzante. Perché? Beh, eravamo all'evento di lancio del nuovo gioco di Niantic (i creatori di Pokémon Go), Harry Potter: Wizards Unite che, dopo un periodo di beta in Australia e Nuova Zelanda, è finalmente sbarcato negli Stati Uniti ed in Europa.Gran parte del gameplay è rimasto simile a ciò che ...

Preparate la bacchetta magica : Harry Potter : Wizards Unite è pronto per il mondo reale : Harry Potter: Wizards Unite è il nuovo gioco basato sulla realtà aumentata di Niantic che prende ispirazione dalle storie originali di J.K. Rowling in cui lancerete incantesimi di vario tipo per sconfiggere la magia caotica che protegge gli Smarriti e riportali nel mondo magico sani e salvi. Il gameplay è simile a quello di Pokémom GO e permette di esplorare il mondo a 360° in realtà aumenta avanzata attraverso la mappa che visualizzerà le ...

Harry Potter : Wizards Unite non è Pokémon GO e il lancio lo dimostra : Accostato in moltissime occasioni a Pokémon GO per le affinità sotto diversi punti di vista, Harry Potter: Wizards Unite non è di certo il successore del titolo Niantic quando si tratta di fenomeno globale dai numeri impressionanti.Questo non significa che il lancio sia stato un insuccesso ma i primi dati dimostrano come si tratti di un debutto molto più limitato e contenuto. I numeri raccolti da Sensor Tower, che tengono conto delle prime 24 ...

Guida Harry Potter Wizards Unite - come ottenere Energia Magica velocemente : Dopo il fenomeno Pokémon GO, Niantic Labs ci riprova con Harry Potter Wizards Unite. Gli autori del videogame in realtà aumentata con protagonisti i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo, abbracciano infatti una nuova prestigiosa licenza, portando nella vita reale tutto il fascino e le magie della saga letteraria - e cinematografica - nata dalla penna della scrittrice britannica J.K. Rowling. In Harry Potter Wizards Unite, scegliendo ...

