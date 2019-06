Gazzetta | Che fenomeno James Rodriguez

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Ladello Sport esalta la prestazione diin Copa America. Il colombiano si è reso protagonista come accadde anche nel Mondiale 2014. I numeri parlano da soli. 12 occasioni da rete in 4 partite Significa cheè tornato nel cuore del gioco, come piace a lui. E come piace a Carlo Ancelotti che cerca giocate imprevedibili per aprire le difese avversarie più chiuse. Ma non è solo una questione di freddi numeri, c’è il carattere che conta elo ha tirato fuori fin dalla partita d’esordio contro l’Argentina di Messi in cui si rese protagonista di un tunnel al campione. Non è certo possibile azzardare un paragone con Maradona, malo ricorda per coraggio, spregiudicatezza e abilità e per questo ha già infiammato il cuore di tanti tifosi napoletani che lo aspettano. Se fino a due anni fa era il progetto di Maurizio Sarri al centro di ...

capuanogio : ”Il #Milan prende atto che non c’è altra via che accettare le sanzioni per porter intraprendere un percorso di rito… - Gazzetta_it : #CoppaAmerica, #Farinez, il piccolo grande portiere che sfida #Messi #Argentina #Venezuela - Gazzetta_it : #Formula1 #GPAustria #Hamilton penalizzato per aver ostacolato #Raikkonen (che reagisce col dito medio)… -