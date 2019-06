Sea Watch3,comandante chiede scusa GdF

Ladella nave Sea,Carola Rackete,sicon la Guardia di Finanza, per quanto accaduto sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme Gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave della Ong mentre entrava in porto. "Vi chiedo, ma non era assolutamente nelle mie intenzioni venirvi addosso", ha detto laal suo arrivo nella caserma della Finanza di Lampedusa. "La mia intenzione era quella di completare la mia missione, non certo di speronarvi", ha aggiunto.(Di sabato 29 giugno 2019)