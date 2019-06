Ognuno è perfetto | trama | cast completo e quando inizia la serie tv

termometropolitico

(Di sabato 29 giugno 2019)latv Tra le nuovein arrivo dopo l’estate, spicca il nome di “”, fiction prodotta da Viola Film per Rai Fiction. Laconterà sei puntate ed è liberamente ispirata allo show belga Tytgat Chocolate. Alla regia ci sarà Giacomo Campiotti e probabilmente andrà in onda su Rai 1 il 24 Novembre 2019. La fiction è stata girata in Piemonte, in particolare a Torino e le riprese sonote l’11 settembre 2018 e terminate il 14 febbraio 2019.: laCome già detto, ladiè liberamente ispirata allatv belga Tytgat Chocolat: la storia ruota intorno a una giovane donna a capo di un’azienda. Miriam è quindi la manager che gestisce un’azienda di cioccolato e il suo obbiettivo è quello di mantenere il reparto in cui ...

bluesinbologna : 'Ognuno è perfetto', prodotta da Viola Film per Rai Fiction - Gio_Delfi : @maxmassi969 @NapoliCapitale Io posso insegnare tante cose. Lei ne potrà insegnare altre. Ognuno ha da insegnare. N… - giorgiazmp : @justcomealong Ognuno sceglie quello che vuole essere, nessuno è perfetto tutti hanno difetti... è la società che s… -