MSI Optix MAG 321 Curv | la recensione

Recensione MSI Optix MAG271CR curvo : Sappiamo tutti che nel mondo del gaming, schede video, RAM e processori fanno la differenza, ma senza un buon monitor, tutti gli sforzi potrebbero essere nulli. Msi è un leader per quanto riguarda la produzione di dispositivi da gaming e non possono infatti mancare all’ appello i monitor. Quest’oggi andiamo a parlare di Optix MAG271CR , un monitor curvo da 27 pollici FullHD. Design Stiamo parlando di un monitor ...

MSI Optix MAG241CR curvo : recensione : Il mercato dei monitor è incredibilmente vasto ed è pieno di particolarità che contraddistinguono, innanzitutto monitor da televisioni, e in secondo luogo, buoni monitor da monitor mediocri. I fattori che influiscono sono ovviamente la risoluzione, ma anche la frequenza di aggiornamento, l’aspect ratio e luminosità, per non parlare dell’estetica, forma (curved o non curved?) e pollici. MSI, già nota casa produttrice di eccellenti ...