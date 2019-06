Morgan ad Avellino | ' Non voglio suonare con questa scenografia offensiva'

Morgan furioso ad Avellino : “Mi fanno suonare con scenografia umiliante per soli 5mila euro : li darò ai senzatetto” : “Io non voglio suonare con questa scenografia offensiva a tre giorni da uno sfratto, chiunque abbia pensato di fare questo è una persona che mi vuole umiliare“, inizia così il post pubblicato da Morgan sul suo profilo Facebook accompagnato dalla foto di un palco ad Avellino, dove l’artista era presente per esibirsi all’interno di una manifestazione gastronomica. Allestimento, come detto, non di suo gradimento: “Io ...

