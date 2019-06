Info ingressi e orari per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma il 29

optimaitalia

(Di sabato 29 giugno 2019) Ildiarriva dopo il debutto allo Stadio San Nicola di Bari con il quale hanno ufficialmente aperto il tour congiunto che arriverà fino a Cagliari nella data del 1° agosto. Il controllo delle tessere parte dalle 9 presso lo stand Max Devil situato in via Nigra, mentre la biglietteria situata all'Ex Ostello della Gioventù di Via Delle Olimpiadi è aperta dalle 11 per il ritiro dei biglietti nominativi con opzione di ritiro sul luogo dell'evento. L'ingresso per gli iscritti al fan club è fissato per le 14,30, da Via Delle Olimpiadi, con inizio del soundcheck alle ore 15,30. Per i diversamente abili iscritti al Fan Club, l'ingresso è quello di Via Dei Gladiatori. L'accesso generale alla venue è invece in programma per le 16,30. Dopo il passaggio ai tornelli per l'ingresso non sarà più possibile uscire dallo Stadio poiché il ...

OptiMagazine : Info ingressi e orari per il concerto di @LauraPausini e @BiagioAntonacci a Roma il 29 giugno… - opusnobile : RT @OptiMagazine: Scaletta e ingressi per il concerto di @Ligabue a Milano, info viabilità per raggiungere San Siro - 7giorni : Dall'Idroscalo a Melegnano la mappa contro la calura estiva, fra aperture serali, sconti per multi ingressi e agevo… -