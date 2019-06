Salvini sul Milan | “Fuori dall’Europa? Meglio così E su Donnarumma…”

Sea Watch - Marco Travaglio con Matteo Salvini : "Carola Rackete viola tutte le norme sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch guidata da Carola Rackete "ha violato una serie innumerevole di norme italiane e internazionali, il che non le verrebbe consentito da alcuno Stato di diritto del mondo libero". Marco Travaglio, nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, si schiera dalla parte di Matteo Salvini: "Avrebbe

Continua il braccio di ferro sulla Sea Watch. Salvini : "Sono come San Tommaso - scendono solo con firma Ue" : I migranti della Sea Watch sbarcheranno “solo se mi verrà detto quanti e quando andranno ad Amsterdam, a Parigi, a Berlino. Ma sono come San Tommaso, stavolta me lo devono firmare, visto che troppe volte gli impegni presi non sono stati mantenuti”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini, ospite di Agorà.A 48 ore dall’ingresso nelle acque territoriali italiane, la Sea Watch resta ancora ...

Sulla Sea Watch - Salvini mette in imbarazzo il governo : Quanto è difficile essere il ministro degli Esteri dell’Italia ai tempi di Matteo Salvini e della sua guerra all’Ue e ai migranti. Ieri era stato il vicepremier Luigi Di Maio a dire che “se dovremo passare tutta l’estate a litigare con le ong abbiamo già perso”. Oggi invece è toccato a Enzo Moavero

Salvini querelato per le sue frasi sulla canapa light che favorirebbe l'uso di droghe : Potrebbe causare una reazione a catena la querela per diffamazione a Matteo Salvini fatta da Gessica Berti, titolare di Weedoteca, un negozio di canapa light in provincia di Bologna. Un gesto di orgoglio e coraggio che potrebbe essere seguito da altri proprietari di smartshop di tutta Italia colpiti dalle pungenti frasi del ministro. Quelle dichiarazioni non andate 'in fumo' Le dichiarazioni fatte dal ministro Salvini in data 8 maggio scorso ...

Sea Watch 3 - lite tra Salvini e Di Maio sulla gestione dei migranti : Mentre la nave che trasporta i migranti si ferma vicino alla costa italiana, la già tesissima giornata si è conclusa con un botta e risposta tra i leader politici. sulla Sea Watch 3 bisticciano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nave della ong tedesca non ha rispettato il blocco e

No - sulla Sea Watch la Corte di Strasburgo non ha dato ragione a Salvini : Martedì, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha cercato di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a rigettare il ricorso presentato dal capitano della Sea Watch 3 e da alcuni migranti a bordo per ottenere dallo stato italiano le cosiddette “mis

Sea Watch 3 ferma davanti al porto di Lampedusa - carabinieri sul molo | Salvini : "Dov'è l'ordine di arresto?" | Attacco all'Ue : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo"

Sea Watch davanti Lampedusa : carabinieri sul molo - attracco in serata. Salvini : «Atto ostile» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Sea Watch davanti Lampedusa : carabinieri sul molo - attracco in serata. Salvini : «Atto ostile» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Sea Watch arriva a Lampedusa - carabinieri sul molo. Salvini : «Atto ostile». Il sindaco : «Sceneggiata mediatica» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Sea Watch arriva a Lampedusa : forzato il blocco. Carabinieri sul molo. Salvini : «Atto ostile - intervenga Olanda» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Sea Watch arriva a Lampedusa : carabinieri sul molo. Salvini : «Atto ostile - intervenga Olanda» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con 42 migranti a bordo, ha deciso di...

Sea Watch arriva a Lampedusa : carabinieri sul molo. Salvini : «Non sbarcheranno» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con 42 migranti a bordo, ha deciso di...

Sea Watch - Salvini : “Comandante è sbruffoncella che fa politica sulla pelle dei migranti” : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante una diretta su Facebook, commentando la decisione della comandante della nave dell’ong Carola Rackete di entrare in acque italiane per far sbarcare i migranti bloccati da 13 giogni in mare. “Se ...