ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quarantuno anni senza manicomi ma lamentale continua a soffrire. A causa di investimenti scarsi e carenza di personale la capacità assistenziale finora è riuscita a soddisfare poco più della(il 55,6 per cento) del fabbisogno nazionale, secondo una stima della Società italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep). Spinto dall’urgenza di trovare una soluzione il Ministero dellaha allora istituito un tavolo tecnico sullamentale, che mercoledì 26 giugno si è riunito per la prima volta. “Dopo un vuoto di 15 anni finalmente i servizi psichiatrici tornano a far parte dell’agenda politica” dichiara al fattoquotidiano.it Fabrizio Starace, presidente Siep e membro del tavolo. Uno degli obiettivi sarà verificare l’implementazione delle linee guida e l’appropriatezza e la qualità dei percorsi di trattamento. “Sarà difficile trovare delle realtà in grado di applicare ...

TutteLeNotizie : Salute, 851 mila italiani in cura per problemi mentali: oltre la metà sono donne, le più… - LombardiaSocial : RT @VITAnonprofit: Pubblicato il Rapporto salute mentale: 851.189 gli assistiti - LavoroNewsfeed : RT @VITAnonprofit: Pubblicato il Rapporto salute mentale: 851.189 gli assistiti -