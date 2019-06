scuolainforma

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilè al lavoro per salvare iper il Fit. Gli errori commessi dal ministero in fase di elaborazione dei dati attinenti alle operazioni dei trasferimenti, stando a quanto comunicato dalla CISL Scuola, sono stati in totale 925, di cui 573 già rettificati. Sono in corso accertamenti sulle cause che hanno prodotto allarme tra i docenti che attendevano la conclusione delle operazioni di mobilità. Dal riscontro dei numeri effettivi fortunatamente emerge un ridimensionamento dello stato di allarme che era scattato subito dopo le prime segnalazioni giunte agli uffici scolastici. Sono già state annullate 332 domande di mobilità, di cui 187 di secondaria di I grado e 143 di secondaria di II grado. Iti Ildovrà concludere tutte le operazioni di rettifica entro la giornata odierna. Al termine verrà inoltrata una informativa a tutti i sindacati con la ...

scuolainforma : Miur recupera i posti accantonati per il Fit 2018 -