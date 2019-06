Luca Parmitano si prepara al lancio | comincia la quarantena

Ultimi esami per Luca Parmitano prima della quarantena : Ultimi esami al centro addestramento cosmonauti "Gagarin" di Starcity, alle porte di Mosca, per l'astronauta dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano prima dell'inzio del periodo di quarantena che precede il lancio verso la Stazione spaziale internazionale. Insieme al suo equipaggio della Expedition 60/61, composto dal cosmonauta di Roscosmos, Alexander Skvortsov e dall'astronauta Nasa, ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano in quarantena - manca poco alla missione Beyond : Il 28 giugno inizierà la quarantena per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: tra 2 giorni entrerà nella fase di semi-isolamento che segna il primo passo verso la missione Beyond, che lo vedrà al comando della Stazione Spaziale Internazionale. La fase di isolamento vera e propria inizierà il 3 luglio, quando l’equipaggio si trasferirà in Kazakistan, nella base di lancio russa dalla quale il 20 luglio partirà la Soyuz ...

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...

“La Terra vista dallo spazio” - Luca Parmitano : storia e record di un’avventura spaziale : Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, anniversario dei 50 anni del primo uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della Stazione spaziale – la prima volta per un astronauta italiano – dove coordinerà il lavoro dei russi di Roscosmos e degli americani della Nasa. “La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano” è uno speciale che testimonia il grande lavoro di preparazione e di ...

Luca Parmitano a Che tempo che fa : carriera astronauta e biografia : Luca Parmitano a Che tempo che fa: carriera astronauta e biografia Luca Parmitano sarà uno degli ospiti nella puntata di stasera di Che tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio in collaborazione con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Luca Parmitano è un astronauta e militare italiano e in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna da parte dell’uomo, partirà per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale ...

Spazio - Saccoccia : “Forte supporto dell’asilo alla missione di Luca Parmitano” : “L’Agenzia Spaziale Italiana supporta fortemente la missione” Beyond dell’Esa che “Luca Parmitano si appresta a portare in orbita” il prossimo 20 luglio. A sottolinearlo è il neo presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia, parlando all’incontro al centro Italiano Esrin dell’Esa, oggi a Frascati, alla presenza del direttore generale di Esa, Jan Woerner. Saccoccia ricorda che “Luca Parmitano ...

Luca Parmitano : “Il riscaldamento globale è un nemico che ci riguarda tutti” : Luca Parmitano torna nello Spazio, stavolta da veterano, dopo la missione Volare del 2013. Nei circa 200 giorni della sua permanenza in orbita parteciperà a qualcosa mai avvenuto prima d’ora. Se ogni esperienza nello Spazio è infatti unica, quella che l’astronauta siciliano in forza all’Agenzia spaziale europea (Esa) si appresta a compiere è un’impresa scientifica notevole. Nel corso dell’ultimo incontro con il ...

Luca Parmitano pronto a nuove sfide nello spazio : “Il vero nemico è il cambiamento climatico” : Luca Parmitano ha annunciato di essere pronto a nuove sfide spaziali, ma è certo di una cosa: l’unico vero nemico il cambiamento climatico. “Volete un nemico? Non cercatelo in altri esseri umani, ma nei cambiamenti climatici: sono questi i veri nemici dei quali avere paura“, ha detto l’astronauta nell’ultimo incontro con la stampa prima della partenza per la missione Beyond, organizzato presso il centro ...

Per Luca Parmitano in vista nuove passeggiate spaziali : nuove passeggiate spaziali in vista per Luca Parmitano che il 20 luglio partira' per la missione Beyond, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). "Non so quante delle 5 attivita' extra-veicolari previste mi saranno assegnate", ha detto Parmitano nella sua ultima uscita pubblica prima della partenza, nel centro dell'Esa in Italia (Esrin). Obiettivo delle passeggiate spaziali e' l'esperimento Ams in quella che per l'astronauta e' "la piu' complessa ...

